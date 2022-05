Sex Education"-Star Ncuti Gatwa wird der neue "Doctor Who". Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN

London – Ncuti Gatwa wird als erster schwarzer Schauspieler die Hauptrolle in der britischen Science-Fiction-Serie "Doctor Who" spielen und die Nachfolge von Jodie Whittaker als 14. Inkarnation des Time Lord im nächsten Jahr übernehmen, teilte die BBC am Sonntag mit. Der 29-jährige Schotte ist ein Star des Netflix-Hits "Sex Education".

Gatwa, der in Ruanda geboren wurde, sagte, ihm fehlten die Worte, um zu beschreiben, wie er sich fühle. "Eine Mischung aus großer Ehre, großer Aufregung und natürlich ein bisschen Angst", sagte er in der Erklärung der BBC. "Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt so viel." Er werde sich nach Kräften bemühen, die Rolle so gut zu verkörpern wie seine Vorgänger.

Vorgängerin von Gatwa war Jodie Whittaker. Sie war die erste Frau, die den Doctor spielte. (red, Reuters, 8.5.2022)