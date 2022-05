Oliver Jungen von der "FAZ" sieht die Folge thematisch wichtig, aber "mäßig spannend". Er schreibt: "So überzeugend wie in 'Systemsprenger' (2019) ist die Darstellung der Hilflosigkeit angesichts der kindlichen Wutausbrüche nicht, aber es wird doch gut sichtbar, wie sich überforderte Eltern und Lehrer in sich zurückziehen statt Hilfe zu suchen. So hätte "Marlon" ein realistisches Drama werden können, mäßig spannend zwar, aber von einer spürbaren und musikalisch gut unterstützten inneren Anspannung getragen. Nur haben die Macherinnen sich leider nicht auf diese Dimension verlassen, sondern Elemente hinzugefügt, die das Ergebnis schwächen."

(red, 8.5.2022)