Windräder in der Ägäis, Thema, Der Sog des Krieges – Eine Familiengeschichte, Die Frau meines Bruders – mit Radiotipps

Von Eisbären über Wölfe bis zu Bisons – die ARD macht einen Streifzug durch die Schönheit der US-Nationalparks: "Erlebnis Erde: Amerikas beste Idee", 20.15 Uhr. Foto: NDR/Doclights GmbH/Uwe Anders

18.30 MAGAZIN

Heute konkret widmet sich am Montag dem Thema Energiesparen, Heizungstausch und Klimakrise. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Windräder in der Ägäis – Streit um Griechenlands grüne Zukunft Bis Ende des Jahrzehnts will Griechenland den Ausstieg aus der Kohle schaffen. Auf den Inseln in der Ägäis entstehen deshalb immer mehr Windparks, allen voran auf Euböa, auf Kosten von Natur und Kultur. Bis 20.10, Arte

20.15 LEBENSMITTEL

Themenmontag: Ernährung Was heißt schon gesund? – Ein Ernährungstrend mit Tücken. 21.05 Gesunde Ernährung: Was dürfen wir essen? 21.55 Die Tricks mit gesunder Ernährung 22.45 Gesund essen – so kann’s gehen. Bis 23.20, ORF 3

20.15 US-NATIONALPARKS

Erlebnis Erde: Amerikas beste Idee Am 1. März 1872 wird Yellowstone als erster Nationalpark der Welt unter Schutz gestellt. Heute gibt es in den Vereinigten Staaten 63 Nationalparks, sechs davon werden in diesem Film porträtiert. Bis 21.00, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: Ukraine: Waffen für den Frieden? / Zeit ohne Zeugen – digitale Erinnerungskultur 77 Jahre nach Kriegsende. / Klimarat – durchwachsene Zwischenbilanz der Ideenschmiede. Bis 22.00, ORF 2

22.05 DOKUMENTATION

Ein Abend mit Romy 1976 sprach die Schauspielerin Romy Schneider mit der Publizistin und Feministin Alice Schwarzer in deren Dachkammer offen über ihr Leben und ihre Wunden. 40 Jahre später stellt Schwarzer ihre Tonbandaufnahmen für Patrick Jeudys Dokumentation zur Verfügung und kommentiert dieses Gespräch. Bis 23.00, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Der Sog des Krieges – Eine Familiengeschichte Christoph Boekels Vater war ein überzeugter Wehrmachtsoffizier und diente an verschiedenen Kriegsschauplätzen. Ein Film über die zerstörerische Kraft des Kriegs, seine traumatisierende Wirkung auf einen Offizier und dessen Familie, die über den Krieg hin ausreicht. Bis 0.25, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Zeitenwende – Waffen für den Frieden? / Im Kampfmodus – Neues Alice-Schwarzer-Porträt von Sabine Derflinger. / Entsorgen oder bannen? Umgang mit Reliquien aus der NS-Zeit. Um 23.15 Uhr folgt die Dokumentation Gerhard Polt – Der Mensch ist ein Viech, was lacht den Spuren des Münchner Kabarettisten. Bis 0.00, ORF 2

23.00 KOMÖDIE

Die Frau meines Bruders (La femme de mon frère, CAN 2019, Monia Chokri) Montréal: Die 35-jährige Sophia (Anne-Elisabeth Bossé), eine arbeitslose Akademikerin, lebt bei ihrem Bruder Karim (Patrick Hivon). Ihr enges Verhältnis zueinander wird auf die Probe gestellt, als Karim, ein unverbesserlicher Verführer, sich unsterblich in Sophias Gynäkologin Eloïse verliebt. Komödie mit Tiefgang. Bis 0.55, Arte