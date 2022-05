Arnautovic trifft, Bologna verliert. Foto: EPA/ETTORE GRIFFONI

Venedig – Fußball-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag seinen 14. Saisontreffer in der Serie A erzielt. Der 33-jährige Wiener traf bei der 3:4-Auswärts-Niederlage von Bologna bei Venezia in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und baute damit die Tor-Saisonbestmarke eines Österreichers im italienischen Oberhaus weiter aus. Bologna gab eine 3:2-Führung aus der Hand, Venezia hielt mit Ex-WSG-Tirol-Kicker Michael Svoboda die Chance auf den Klassenerhalt aufrecht.

Maximilian Ullmann saß bei den Gastgebern nur auf der Bank, das Schlusslicht rückte vorerst vier Punkte an das "rettende Ufer" heran. Das dank eines Treffers von Joker Dennis Johnsen in der 92. Minute. (APA, 8.5.2022)