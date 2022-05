Arnautovic trifft, Bologna verliert. Foto: EPA/ETTORE GRIFFONI

Venedig – Fußball-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag seinen 14. Saisontreffer in der Serie A erzielt. Der 33-jährige Wiener traf bei der 3:4-Auswärtsniederlage von Bologna bei Venezia in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und baute damit die Tor-Saisonbestmarke eines Österreichers im italienischen Oberhaus weiter aus. Bologna gab bei der Rückkehr von Coach Sinisa Mihajlovic nach dessen Behandlung wegen einer Leukämie-Erkrankung eine 3:2-Führung aus der Hand.

Schlusslicht Venezia, wo Michael Svoboda durchspielte und Maximilian Ullmann auf der Bank saß, hat noch kleine Chancen auf den Klassenerhalt. Durch das anschließende Heim-1:1 des Tabellen-17. Salernitana gegen Cagliari liegt Venezia zwei Runden vor Schluss fünf Punkte vom rettenden Ufer entfernt. (APA, 8.5.2022)