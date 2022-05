Thomas Raffl sah einen starken Auftritt gegen Deutschland. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Schwenningen – Das österreichische Eishockey-Nationalteam der Männer hat sein letztes Testspiel für die am nächsten Wochenende in Finnland beginnende A-WM in und gegen Deutschland 1:3 (0:0,1:1,0:2) verloren. Die ÖEHV-Truppe unterlag in Schwenningen vor ausverkaufter Halle von rund 6.200 Zuschauern nach einer durch Brian Lebler erzielten Führung (29.) unglücklich.

Die Österreicher waren mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegangen, hatte es doch zuletzt gegen die Weltklasse-Teams Schweden (0:1), Olympiasieger Finnland (2:4) und Tschechien (1:4) nach guten Leistungen nur recht knappe Niederlagen gesetzt. Und auch diesmal bot die Equipe von Chefcoach Roger Bader eine durchaus gute Leistung, während die Deutschen weitgehend unter ihren Möglichkeiten agierten.

Der Ausgleich gelang Alexander Karachun von hinter dem Tor im Kampf gegen gleich vier Österreicher (40.). Davor hätte Lebler in der 32. Minute die Vorentscheidung herbeiführen können, er traf aber nur die Stange. Bei seinem Treffer hatte der Stürmer seinen Schläger erfolgreich in einen Schuss von Erik Kirchschläger gehalten. Im Schlussdrittel schien schon eine Entscheidung im Penaltyschießen wahrscheinlich, als Stefan Loibl eher mit einem Verzweiflungsschuss den bis dahin starken ÖEHV-Goalie Bernhard Starkbaum überraschte (56.). Das 1:3 war ein "empty net"-Treffer über die Bande von Dominik Bittner (58.).

Die Deutschen waren mit den NHL-Spielern Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle angetreten, die auch noch ein zweites Mal an der Stange gescheiterten Österreicher erstmals mit dem 18-jährigen Stürmer Marco Kasper.

Der Montag wird in Zürich verbracht, der Dienstag ist für Helsinki eingeplant und am Mittwoch geht es an den Spielort Tampere. Dort steigt die ÖEHV-Mannschaft am Samstag (12.20 Uhr) gegen Schweden ins Turnier ein. (APA, red, 8.5.2022)

WM-Vorbereitungsspiel in Schwenningen:

Deutschland – Österreich 3:1 (0:0,1:1,2:0). Tore: Karachun (40.), Loibl (56.), Bittner (58.) bzw. Lebler (29.)