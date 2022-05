Xbox Cloud Gaming Stick soll in Arbeit sein – Samsung TVs werden möglicherweise mit einer vorinstallierten Xbox-App ausgestattet

Ohne Konsole auf dem TV-Gerät spielen – bis 2023 soll das möglich sein. Foto: Microsoft

Videospiele ohne Konsole genießen können – diesen Gedanken will Microsoft, immerhin Hersteller der Xbox – in den nächsten 12 Monaten in die Realität umsetzen. Dank Xbox Cloud Gaming soll ein einfacher Stick für das TV-Gerät reichen, um das nächste Halo oder Forza spielen zu können.

Lange geplant

Es hatte sich schon länger angekündigt, dass Microsoft an dieser Streaming-Idee bastelt. Bereits vor zwei Jahren hatte Xbox-Chef Phil Spencer einen solchen Streaming-Stick, wie es in jetzt beispielsweise schon von Amazon gibt, angekündigt. Damit scheint der US-Konzern konsequent den Weg weiterzugehen, den Spieler unabhängig von der vorhandenen Hardware in ihr Gaming-Universum zu ziehen. Mit dem Abo-Service Game Pass kann man heute schon viele Spiele auf Xbox oder PC streamen, ohne vorher Teile des Spiels herunterladen zu müssen.

Laut "Venturebeat" soll zudem eine Xbox-App in künftigen Samsung Smart-TVs installiert sein, wie heute oft schon die Netflix- oder Amazon Prime-App, damit die Wege zum Spiel-Erlebnis noch kürzer werden. Offiziell sind diese Informationen noch nicht, allerdings hat Microsoft für den 12. Juni den großen Xbox und Bethesda Games Showcase angekündigt, bei dem wohl mehr zu dem Serivce und den kommenden Spielen verraten wird.

Als erstes Free-2-Play-Spiel für den Xbox Cloud Gaming Service wurde vor wenigen Tagen das Spiel Fortnite bestätigt, dass man ab sofort auch auf Smartphones und Tablets streamen kann – auch auf jene von Apple.

Google

Nicht vergessen darf man, dass Google mit Stadia bereits eine ähnliche Idee hatte und das Streamen von Spielen ohne zusätzliche Hardware bereits vor mehreren Jahren versucht hatte salonfähig zu machen. Obwohl der Service grundsätzlich funktionierte, fehlten die attraktiven Angebote und exklusiven Titel, die Gamer von ihren alten Plattformen wegziehen hätten können. (aam, 9.5.2022)