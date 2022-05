In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Elisabeth Köstinger wollte schon mit Sebastian Kurz gehen, Kanzler Nehammer soll sie aber gebeten haben, noch etwas zu bleiben. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei eine neue Landwirtschaftsministerin suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Wer ihr nachfolgt, steht noch nicht fest. Nach STANDARD-Informationen dürfte Köstingers Abgang nicht der einzige Rücktritt bleiben: Auch Margarete Schramböck (ÖVP) soll ihr Amt als Wirtschaftsministerin zur Verfügung stellen.

Die persönliche Erklärung Köstingers auf Video. APA

Die 43-jährige Kärntnerin Köstinger galt als enge Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Die scheidende Ressortchefin betonte am Montag, dass mit dessen Rücktritt auch für sie ein Kapitel zu Ende gegangen sei. Allerdings sei damals die Zeit noch nicht reif gewesen, "weil vieles noch nicht fertig war". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hätte sie darum gebeten, für eine Übergangsphase weiter zur Verfügung zu stehen – das habe sie getan. Nun aber habe sie ihre Projekte, die gemeinsame Agrarpolitik etwa, die Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln, den Breitbandausbau, die Rohstoffstrategie, aber auch die Hilfspakete in der Pandemie auf die Strecke gebracht. Es sei also nun die Zeit, das Kapitel zu schließen.



Frauen in Spitzenpositionen stünden besonders stark im Fokus und oftmals auch in der Kritik, teilte Köstinger ihre Erfahrung. Frauen würden in der Branche oft sehr hart und untergriffig beurteilt. Man erlebe aber auch viel Unterstützung als arbeitende Mutter. Köstinger ermunterte junge Frauen, Chancen zu ergreifen.

SPÖ und FPÖ für Neuwahlen

Die Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ fordern angesichts dessen Neuwahlen. "Köstinger soll die anderen Minister gleich mitnehmen und so den Weg für Neuwahlen freimachen", sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. Türkis-Grün sei "krisenuntauglich". Ähnlich äußerte sich auch die stellvertretende FPÖ-Klubobfrau Dagmar Belakowitsch: Von Köstinger bleibe, dass sie in der Corona-Zeit die Bundesgärten in Wien zusperren ließ. Sie habe viel Wien-Bashing betrieben, und "sie hat es der Bevölkerung sehr schwer gemacht", einen "toten Stadttourismus hinterlassen", und unter ihr seien die Lebensmittelpreise durch die Decke gegangen – "sie hat hier Chaos hinterlassen", sagte sie bei einer Pressekonferenz.

Als einen "Hort von Chaos, Instabilität, Planlosigkeit und schweren Fehlern" bezeichnete SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried die Bundesregierung – und dies "mitten in einer der schwersten wirtschaftspolitischen Krisen". Nehammer und sein Vize, Grünen-Chef Werner Kogler, sollten Österreich Monate mit einer strauchelnden Regierung ersparen und gleich den Weg freimachen für Neuwahlen, so Leichtfried. Auch für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist Türkis-Grün am Ende.

Neos hoffen auf weitere Rochaden

Ein Ende der "Showpolitik, die an Ernsthaftigkeit und Tiefgang so einiges vermissen lässt", forderte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz angesichts des Rücktritts. "Ich hoffe, dass es ein Auftakt ist zu einer größeren Regierungsumbildung." Vor allem auf Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die von den Neos wiederholt zum Rücktritt aufgefordert worden war, verwies Meinl-Reisinger in diesem Zusammenhang. Auch bei den Ressortzuständigkeiten wären aus Neos-Sicht Änderungen angebracht.

Köstinger selbst legte unter Sebastian Kurz eine steile Karriere hin: Sie stieg als frühere EU-Abgeordnete zur Generalsekretärin auf, war Kurzzeit-Nationalratspräsidentin und wurde schließlich Ministerin. Köstinger war seit Jänner 2020 Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in der Bundesregierung Kurz, in der Bundesregierung Alexander Schallenberg und in der Bundesregierung Nehammer.

In der Bevölkerung hat Köstinger zuletzt deutlich an Rückhalt verloren, wie der APA/OGM-Vertrauensindex vom März zeigt. Da gaben nur noch 27 Prozent der Befragten an, der Landwirtschaftsministerin zu vertrauen, während 64 Prozent bekundeten, kein Vertrauen in sie zu haben. Mit einem negativen Vertrauenssaldo von 37 Prozent erreichte Köstinger somit den letzten Platz im Vertrauensranking der Regierung.

Nachfolge in den "kommenden Tagen"

Wer ihr auf dem Posten nachfolgt, ist aktuell noch unklar. Nehammer will Köstingers Nachfolge in den "kommenden Tagen" klären, wie er die APA in einem Statement wissen ließ. Nehammer nannte Köstingers Rücktritt einen "großen Verlust".

Vom Koalitionspartner kamen zum Abschied Rosen: Er habe Köstinger in den letzten zweieinhalb Jahren Zusammenarbeit in der Bundesregierung als "harte, kompetente Verhandlerin und echte Kämpferin" kennengelernt, meinte Vizekanzler Kogler. Sie sei eine "starke und wichtige Stimme für faire Preise für Bäuerinnen und Bauern" gewesen, betonte er.

Und auch Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dankte Köstinger für die "gemeinsame Zeit in der Politik". Kurz wünschte seiner ehemaligen Weggefährtin "alles Gute" für ihr "neues Kapitel" und den weiteren Weg. (red, APA, 9.5.2022)