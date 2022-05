In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Elisabeth Köstinger zieht sich aus der Politik zurück. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger steht vor ihrem Rücktritt. Wie DER STANDARD aus ÖVP-Kreisen erfuhr, soll sie noch heute zurücktreten. Die 43-Jährige will sich demnach gänzlich aus der Politik zurückziehen und in die Privatwirtschaft wechseln. Die Kärntnerin, die als enge Vertraute von Ex-Kanzler Sebastian Kurz gilt, tritt um 11 Uhr vor die Presse.

Köstingers möglicher Abgang stand seit dem Rückzug von Kurz immer wieder im Raum. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll dem Vernehmen nach an Köstinger festgehalten haben. Die Ministerin soll jetzt allerdings, nachdem sie aus ihrer Sicht alle wichtigen Themen in ihrem Ressort auf die Strecke gebracht habe, den richtigen Zeitpunkt für ein Ende ihrer politischen Karriere gesehen haben.

Unter Sebastian Kurz stieg die frühere EU-Abgeordnete zur Generalsekretärin, Kurzzeit-Nationalratspräsidentin und schließlich Ministerin auf. Köstinger ist seit Jänner 2020 Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus in der Bundesregierung Kurz, in der Bundesregierung Alexander Schallenberg und in der Bundesregierung Karl Nehammer. Wer ihr auf dem Posten nachfolgt, ist aktuell noch unklar. Bis zum ÖVP-Parteitag am Samstag soll die Personalie geklärt sein. (red, 9.5.2022)