Für die Verkündung der die Pulitzer-Preise zuständig: Marjorie Miller. Foto: AP / J. David Ake

New York – Zum 106. Mal werden am Montag (21.00 MESZ) in New York die Gewinner der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Die frühere AP-Journalistin Marjorie Miller, die erst im April ihren Job als Verwaltungschefin der Auszeichnungen angetreten hatte, will die Gewinner per Livestream bekannt geben.

14 der 21 Kategorien der Pulitzer-Preise sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

Im vergangenen Jahr war unter anderem die Berichterstattung mehrerer US-Medien über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Proteste gegen Rassismus und Polizei-Brutalität nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd mit Pulitzer-Preisen geehrt worden. (APA, dpa, 9.5.2022)