Ein Tiktok-Trend sorgt für Skepsis – und Überrraschung.

Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/TAOEDGE

Espresso gemischt mit Orangensaft – was zunächst nach einer kulinarischen Mutprobe klingt, soll laut Social-Media-Plattformen wie Tiktok überraschend gut schmecken. Für das Trendgetränk füllt man das Glas zu drei Viertel mit kaltem Orangensaft, gibt dann einen Shot Espresso dazu und rührt die Mischung um – Eiswürfel und eine größere Menge Kaffee je nach Geschmack sind erlaubt.

Millionen Aufrufe auf Tiktok



Gestartet hat den Trend die Tiktokerin "bundaddy", deren Aufruf zum Ausprobieren mehr als 1,7-Millionen-mal angeschaut wurde. In ihrem Video hält die Userin fest, dass sie niemanden kenne, der den Orangensaft-Espresso probiert und nicht gemocht hätte – solang einem Kaffee und Orangensaft schmecken.

Viele weitere Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer wagten sich an das kulinarische Experiment und filmten ihre oft positive Geschmacksüberraschung. User "thecoffeesnob" zum Beispiel sagt am Ende seines Videos, dass er sein Leben überdenken müsse, weil die Kombi so gut zusammenpasse.



Anleitung zum Orangensaft-Espresso.

Die Userinnen und User beschreiben in den Videos und Kommentaren, dass die Süße des Orangensafts mit dem Espresso und seinen bitteren Noten harmoniert. Wichtig sei es jedoch, guten Kaffee und kalten Orangensaft zu verwenden. Wirklich neu ist das Getränk aber nicht: In der US-Stadt Phoenix wird das Getränk bereits seit 2011 ausgeschenkt und soll dort Kultstatus besitzen.

Ob sich das Trendgetränk als Sommerdrink oder erfrischender Muntermacher durchsetzt, wird sich zeigen. In der STANDARD-Redaktion ist die wilde Mischung zumindest gut angekommen: "Erinnert an Soft Cakes, die meine Oma immer isst", sagt eine Kollegin. (rec, 10.5.2022)