Es ist kein Geheimnis: Manche Städtereiseziele haben mehr Sonnentage als andere. Im norwegischen Tromsø zum Beispiel lässt sich die Sonne vom 27. November bis zum 14. Jänner überhaupt nicht blicken. Während der Polarnacht geht sie wochenlang nicht auf. Umgekehrt geht die Sonne im Sommer dort einen Monat lang nicht unter. Und dennoch bleiben die Temperaturen eher frisch.

Wer also beim nächsten Städtetrip beides haben möchte, viel Sonne und viel Wärme, kann sich von einer Studie inspirieren lassen, die von Holidu, einer Suchmaschine für Ferienunterkünfte, anhand von Daten von World Weather Online durchgeführt wurde.

Die verwendete Methodik wird wie folgt erklärt: "Diese Rangliste wurde erstellt, indem die durchschnittliche Anzahl der Sonnenstunden pro Monat in jeder Stadt für die Jahre 2009 bis 2021 extrahiert wurde. Insgesamt wurden die 300 bevölkerungsreichsten Städte in Europa analysiert. Mit diesen Daten von World Weather Online haben wir dann die durchschnittliche Anzahl der Sonnenstunden pro Monat berechnet, indem wir den Durchschnitt aus jedem Monat des Jahres genommen haben."

Hier sind die Top Ten der sonnenreichsten Städte in Europa

Alicante Foto: Getty Images/iStockphoto/MiniMoon Photo

1. Alicante, Spanien – durchschnittlich 349 Sonnenstunden pro Monat

Das spanische Alicante holt sich im Ranking die Goldmedaille. Mit durchschnittlich 349 Sonnenstunden pro Monat ist die Hafenstadt damit das ultimative Ziel für sonnenhungrige Reisende. Die Stadt ist bekannt für ihre Küste mit weitläufigen öffentlichen Stränden, an denen Einheimische und Urlauber die Sonne genießen oder sich im Wasser austoben können. Zusätzlich zum angenehmen Klima ist Alicante wegen des Stadtbilds einen Abstecher wert. Die farbenfrohe Altstadt, die Fülle an Museen und historischen Stätten sowie zahlreiche Restaurants locken jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an.

Am Fuße des Ätna: Catania. Foto: Getty Images/iStockphoto/andras_csontos

2. Catania, Italien – durchschnittlich 347 Sonnenstunden pro Monat

Auf Platz zwei liegt die italienische Hafenstadt Catania. An der Ostküste Siziliens gelegen, befindet sich Catania am Fuße des Ätna. Die barocke Altstadt von Catania gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Um das gute Wetter zu nutzen, empfiehlt sich ein Ausflug nach La Playa – dem Lieblingsstrand der Einheimischen. Die Stadt punktet auch mit ihrem lebhaften Nachtleben.

3. Murcia, Spanien – durchschnittlich 346 Sonnenstunden pro Monat

Auf dem dritten Platz liegt Murcia, die Hauptstadt der gleichnamigen Region im Südosten Spaniens. Der Küstenabschnitt dieses Gebiets ist aufgrund des Mikroklimas, das das ganze Jahr über für warmes Wasser sorgt, auch als Costa Cálida (warme Küste) bekannt. Die Strände mit kleinen Buchten eignen sich zum Schwimmen, für Wassersport und Sonnenbaden. Die Stadt verfügt über einen historischen Stadtkern und eindrucksvolle Bauwerke, wie zum Beispiel die Plaza Cardenal Belluga.

Abkühlung an einem Strand bei Málaga. Foto: imago images/ZUMA Wire

4. Málaga, Spanien – durchschnittlich 345 Sonnenstunden pro Monat

Die Hafenstadt Málaga belegt den vierten Platz. Im Süden Spaniens, an der Costa del Sol gelegen, verspricht der Name bereits gutes Wetter, weshalb Málaga das ganze Jahr über ein beliebtes Reiseziel ist. Es gibt eine Vielzahl an Hotels und Resorts, die direkt am Strand liegen. Málaga hat auch ein reichhaltiges kulturelles Angebot, unter anderem ist es der Geburtsort von Pablo Picasso.

5. Messina, Italien – durchschnittlich 345 Sonnenstunden pro Monat

An fünfter Stelle steht mit durchschnittlich 345 Sonnenstunden pro Monat Messina, die drittgrößte Stadt Siziliens. Die Hafenstadt liegt an der nordöstlichen Spitze der Insel. Aufgrund der Lage bietet Messina eine große Auswahl an Küstenabschnitten. Die Stadt verfügt außerdem über ein Regionalmuseum und eine der schönsten Kathedralen Siziliens – die Kathedrale Maria Santissima Assunta.

Hafenstadt Valencia Foto: imago/robertharding

6. Valencia, Spanien – durchschnittlich 343 Sonnenstunden pro Monat

Valencia ist die sechstsonnigste Stadt in Europa mit durchschnittlich 343 Sonnenstunden pro Monat. Ein Besuch der an der südöstlichen Küste Spaniens gelegenen Hafenstadt lässt sich gut mit einem Strandurlaub kombinieren. Besuchen kann man zum Beispiel das Museum Ciutat de les Arts i les Ciències. Zur Stärkung gibt es Paella, immerhin ist Valencia der Geburtsort dieses Gerichts.

Eher selten: Wolken über dem Strand nahe der Promenade des Anglais in Nizza. Foto: imago images/PanoramiC

7. Nizza, Frankreich – durchschnittlich 342 Sonnenstunden pro Monat

Platz sieben geht an Nizza, die Hauptstadt des Departements Alpes-Maritimes an der Côte d'Azur. Nizza bietet seinen Besuchern Sandstrände, Bars und Restaurants, ein kulturelles und architektonisches Angebot und zudem ein angenehmes Klima. Die von den Griechen gegründete Stadt entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum Treffpunkt der europäischen Elite und zog viele berühmte Künstler an, darunter Henri Matisse. Seine Werke kann man im Musée Matisse bewundern. In Nizza befindet sich auch eine der berühmtesten Straßen Frankreichs, die Promenade des Anglais, die sich über sieben Kilometer erstreckt und Restaurants, Strandclubs und Eisdielen beherbergt.

Kathedrale Santa Ana in Las Palmas de Gran Canaria. Foto: imago/imagebroker

8. Las Palmas, Spanien – durchschnittlich 341 Sonnenstunden pro Monat

Unter den Top Ten ist ebenfalls eine Stadt auf den Kanarischen Inseln: Las Palmas. Die Hauptstadt Gran Canarias und die größte Stadt der Kanaren ist ein beliebter Ausgangspunkt für Reisende, die die vulkanische Insel erkunden möchten. Die Temperaturen in Las Palmas liegen beispielsweise im Oktober und November bei angenehmen 21 Grad und eignen sich damit gut für die Monate außerhalb der Hochsaison. Der Playa de Las Canteras, ein 2,5 Kilometer langer Sandstrand, zieht das ganze Jahr über Sonnenliebhaber an.

9. Granada, Spanien – durchschnittlich 341 Sonnenstunden pro Monat

Die spanische Stadt Granada belegt Platz neun in der Rangliste mit 341 monatlichen Sonnenstunden. Sie liegt am Fuße der Sierra Nevada und birgt ein schönes historisches Zentrum. Bei einem Bummel durch die engen Gassen des Viertels Albaicín kann man vor der Alhambra den Sonnenuntergang bewundern. Alternativ bietet sich ein Spaziergang über den Paseo de los Tristes zu den Höhlen von Sacromonte an. Die Gegend besticht mit ihren schönen Straßen und den traditionellen Flamenco-Shows.

Die Kathedrale von Palermo. Foto: Getty Images/iStockphoto/Michal Krakowiak

10. Palermo, Italien – durchschnittlich 340 Sonnenstunden pro Monat

Um die Top Ten zu vervollständigen, geht es zurück nach Sizilien. Genauer gesagt nach Palermo: Die Hauptstadt der Insel genießt durchschnittlich 340 Sonnenstunden im Monat. Bekannt als kultureller Schmelztiegel bietet die Stadt ihren Besuchern authentisches, sizilianisches Straßenessen, das größte Opernhaus Italiens sowie viele historische Gebäude, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Für alle, die weniger kulturell interessiert sind, gibt es unweit des Stadtzentrums einige Strände, an denen sich heiße Tage aushalten lassen. (red, 11.5.2022)

