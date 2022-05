4.133 positive Corona-Tests wurden seit gestern gemeldet. Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Wien – Am Montag sind 4.133 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das ist geringfügig mehr als an den Montagen der vergangenen beiden Wochen. Der Sieben-Tage-Schnitt geht aber weiter zurück, er betrug diesmal 5.239 Fälle. Vor einer Woche waren es noch 5.719.

Bei den Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern gab es weitere Rückgänge. Insgesamt 941 Infizierte werden noch im Spital behandelt, 83 davon auf Intensivstationen. Zu Wochenbeginn lagen den dritten Tag in Folge weniger als 1.000 Infizierte in den Krankenhäusern, Tendenz weiter fallend. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 408,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Mit Wochenbeginn gab es in Österreich 66.471 laborbestätigte aktive Fälle, um 1.319 weniger als am Sonntag. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.185.678 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 4.100.958 Personen.





Neuinfektionen in den Bundesländern seit der Meldung von Sonntag:

Burgenland: 129

Kärnten: 178

Niederösterreich: 1.127

Oberösterreich: 485

Salzburg: 157

Steiermark: 267

Tirol: 188

Vorarlberg: 126

Wien: 1.476

(red, APA, 9.5.2022)