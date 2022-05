Kilometerlange Dünen, Ruhe und angenehme Temperaturen ziehen zahlreiche Reisende in den Norden Europas. Wo ist es am schönsten?

Während der perfekte Strandurlaub für die einen im Süden Europas stattfindet, zieht es andere in nördlichere Gefilde. Und wer bereits einmal an der Nordsee auf Urlaub war, weiß die Andersartigkeit und den nördlichen Charme meist zu schätzen. Auch wenn das Wetter vergleichsweise unbeständiger und kühler ist, zieht es manche genau aus diesem Grund dorthin, um der Hitze des Südens zu entfliehen.

Was reizt Sie am Urlaub an der Nordsee? Foto: imago images/Priller&Maug

Aktuell steht die wohl bekannteste Nordseeinsel, Sylt, in der medialen Aufmerksamkeit. Die oft als Insel der Reichen bezeichnete Reisedestination ist nämlich per Bahn erreichbar, und da es in Deutschland über die Sommermonate ein Neun-Euro-Aktions-Zugticket geben soll, befürchten so manche einen regelrechten Ansturm auf die nördlichste Inseln Deutschlands. Lange Dünen, kleine Orte, unendliche Radwege, Meer und Weite bietet aber nicht nur Sylt. Auch die Nachbarinseln Föhr oder Pellworm, dänische Inseln weiter im Norden sowie die ebenfalls zu Deutschland gehörigen Ostfriesischen Inseln sind beliebte Ausflugs- und Urlaubsdestinationen. Auch die an der holländischen Küste gelegenen Westfriesischen Inseln wie Texel, Terschelling oder Ameland bieten Naturliebhaberinnen und -liebhabern und jenen, die abseits des Trubels urlauben wollen, eine Bandbreite an Möglichkeiten.

Welche der Nordseeinseln haben Sie schon besucht?

Was gefällt Ihnen an dieser Art des Urlaubs am besten? Welche Ortschaften, Lokale und Aktivitäten können Sie empfehlen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 10.5.2022)