StandART Dalia Ahmed: "Schwarze Entertainer wurden oft in Schubladen gepresst"

Eröffnet wirklich ein Österreichisches Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music in Wien? Diesen Anschein möchte eine nomadische Ausstellung erwecken, die als Programmpunkt der Wiener Festwochen im Belvedere 21 am Wochenende startet. Initiiert wurde das Ganze 2020 von Joana Tischkau, Anta Helena Recke, Elisabeth Hampe und Frieder Blume und fand bereits in deutschen Kultureinrichtungen statt. Für die österreichische Ausgabe kam nun Dalia Ahmed als Kuratorin mit ins Boot. Wir haben die Musikjournalistin und FM4-Moderatorin im Kinosaal des Museums getroffen und über die Präsenz schwarzer Entertainerinnen und Musiker, die Zensur diskriminierender Begriffe sowie Arabella Kiesbauer als Vorbild gesprochen. (Katharina Rustler, 9.5.2022)