Da macht jemand Augen – sicher auch deshalb, weil das Spiel ein Hingucker ist. Foto: Dotemu

Eine Jugendliebe vergisst man nicht. Vor allem dann, wenn man viel Zeit mit ihr verbracht hat respektive Freud und Leid gemeinsam erleben durfte. Wer in seiner Jugend eine solche Beziehung zu Spielen mit den berühmten Turtles aufgebaut hat, der wird trotz aller Gründe, die gegen eine aufgewärmte Geschichte sprechen, das kommende TMNT: Shredder's Revenge auf seine Wunschliste gesetzt haben. Nach zwei durchgespielten Levels und ein paar gewechselten Worten mit den Entwicklern darf man in jedem Fall feststellen, dass alte Liebe kaum rostet.

Kein Aprilscherz

Das im kommenden Sommer erscheinende Shredder's Revenge setzt ganz klar auf Nostalgie. Der Grafikstil erinnert an Klassiker wie Turtles in Time, nur ganz sanft modernisiert. Wer keine Pixel mag, der wendet sich ab, alle anderen freuen sich auf den gut lesbaren Stil, der das eigene Heim zur Spielhalle der 1990er werden lässt. Aber auch spielerisch halten sich die Neuerungen in Grenzen. Mit den Schlagtasten wehrt man sich gegen eine nicht enden wollende Flut an Foot-Clan-Soldaten und löst immer wieder eine Spezialattacke aus, die besonders viel Schaden verursacht.

Viel komplexer wird es nicht mehr, verraten auch die Entwickler von Tribute Games im Gespräch mit dem STANDARD. "Es soll eine Rückkehr zu den alten Spielen sein und uns in die Zeit der Spielhallen zurückkatapultieren", lässt der Marketing-Verantwortliche Eric Lafontaine wissen. Fairerweise muss man anmerken, dass sich das Studio keine Gelegenheit entgehen lässt, um witzige Animationen zuzulassen oder Easter Eggs einzubauen, was dem Unterhaltungswert des Spiels äußerst zuträglich ist.

So können die Turtles meditieren, um ihre Superleiste aufzubauen – Donatello zückt dazu etwa einen Gameboy und kauert sich zum Spielen hin. Raphael wiederum zieht am Ende eines Levels eine Pizza hervor, um sie genussvoll zu verspeisen. Kenner der Comics, der alten Spiele oder auch der Serie finden zudem laufend Anspielungen, sei es in den Hintergrundgrafiken oder in den Kommentaren der handelnden Personen.

Apropos handelnde Personen: Erstmals dürfen April O'Neil und Meister Splinter aktiv ins Geschehen eingreifen und selbst als spielbare Figuren angewählt werden. Beide mit ihren eigenen Angriffen und Spezialattacken, versteht sich.

Dotemu

Grüngrüne Brille

Als Zielgruppe sehen die Entwickler verständlicherweise sowohl die älteren Semester, die wegen der Turtles angefangen haben, Pizza zu essen, und für sie ins Kino gelaufen sind. Im Idealfall finden sich beim gemeinsamen Spiel auf der Couch aber auch die Kinder mit ein, selbst wenn diese wohl kaum noch einen Bezug zu Leonardo und Co haben dürften, nachdem der Hype in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich abgeebbt ist. Die simple Spielmechanik, gepaart mit der mit vielen Details gespickten Grafik und dem wunderbar Comic-esken Soundtrack, soll aber Alter übergreifend funktionieren – das ist zumindest die Hoffnung der Verantwortlichen.

Tatsächlich spielt sich Shredder's Revenge sehr gut, präzise und dank der passenden Soundkulisse fühlt man sich tatsächlich wie in einer Spielhalle von damals. Der Umfang ist allerdings dementsprechend limitiert. Zwar gibt es einen Arcade- und einen Story-Modus, diese unterscheiden sich aber einzig und allein darin, dass man im letztgenannten Energie- und Superbalken immer wieder verlängern und damit die Helden stärker machen kann. Ob das dem verwöhnten Gamer, der nicht als Kind sein ganzes Kleingeld in Spielhallenautomaten geworfen hat, reichen wird? Leichte Zweifel seien an dieser Stelle zumindest vermerkt.

April darf erstmals in einem Videospiel an der Seite der Turtles mitkämpfen. Foto: Dotemu

Auf dem Bildschirm ist weit mehr los als noch vor 30 Jahren. Foto: Dotemu

Ausblick

Publisher Dotemu weiß zumindest, dass es einen Markt für diese Art von Spielen gibt. Mit Windjammers 2 oder Streets of Rage 4 hat man unter anderem bereits bewiesen, dass man sein Handwerk versteht und längst aussortierte Genres zumindest für die Fanbase passend aufbereiten kann. So wird auch Shredder's Revenge sein Publikum finden, ist Lafontaine überzeugt. "Viele Spieler haben nicht mehr die Zeit für Open-World-Games und wollen am Abend einfach nur abschalten und sich vielleicht ein wenig an früher erinnern. Genau diese Bedürfnisse wollen wir stillen."

Als Spieler kann man sich davon ab Sommer 2022 überzeugen, sofern man einen Windows-PC oder eine Nintendo Switch besitzt. (aam, 9.5.2022)