Schobesberger: "Es waren grundsätzlich schöne Jahre". Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Philipp Schobesberger wird Rapid wie erwartet mit Auslaufen seines Vertrags in diesem Sommer verlassen. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Der Oberösterreicher kam 2014 von Pasching zu Rapid, wo er schnell zum Stammspieler wurde und es sogar bis zum ÖFB-Teamspieler brachte. In den vergangenen Jahren hatte der 28-Jährige aber immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Der Flügelspieler absolvierte für Rapid 164 Pflichtspiele und erzielte dabei 31 Tore.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic hatte sich vor acht Jahren als damaliger Rapid-Trainer für eine Verpflichtung von Schobesberger ausgesprochen, umso mehr schmerzt nun laut dem Wiener der Abschied. "Es ist mir und uns allen nicht leichtgefallen, aber die Entscheidung ist gefallen", sagte Barisic in einer Club-Aussendung.

Schobesberger meinte zu seinem bevorstehenden Abgang: "Acht Jahre sind in einer Fußballerlaufbahn eine sehr lange Zeit. Ich bin dankbar, dass ich diese bei Rapid erleben durfte. Es waren grundsätzlich schöne Jahre, auch wenn die Phasen rund um die Verletzungen hart waren." (APA; 9.5.2022)