Schriller Ordnungsruf

Am Montag flattert die Stromrechnung ins Haus, am Dienstag das Lieblingsmagazin. Am Mittwoch fällt der Postwurf so üppig aus, dass man schon am Donnerstag nichts mehr findet im rapid wachsenden Papierstoß auf dem Schreibtisch. Dagegen helfen schnell zusammengezimmerte Fächer wie jene vom Werkhaus Organisator groß (32,90 Euro) aus robuster, formstabiler Faserplatte. Die Verbindung der Teile erfolgt nur durch genutete Stege und Schlitze, die mit einem Gummiring fixiert werden. Lässt sich auch mehrmals zerlegen und wieder montieren. (Sascha Aumüller)

www.manufactum.at





Unsere kleine Farm

Wer Rasenmähen, Heckenstutzen, Unkrautzupfen und andere Gartenarbeit als Mühsal empfindet, aber dennoch über einen grünen Daumen verfügt, könnte sich für dieses, kleine grüne Fleckerl begeistern. Der Ingarden (Starterset um 119 Euro) ist ein kleines Kistchen für Zuhause oder das Büro, in dem sich nährstoffreiche Microgreens, also Mini-Gemüsesorten, anbauen lassen. Als Sonnenstellvertreter funktioniert ein automatisiertes, energieeffizientes Vollspektrum-Lichtsystem samt Zeitschaltuhr. (Michael Hausenblas)

www.ingarden.com





Unter Strom

Es gibt wenig Schiacheres als Kabelsalat zwischen den Füßen. Ansehnlicher als eine gewöhnliche weiße Steckerleiste ist die würfelförmige Mehrfachsteckdose Square 1 der skandinavischen Firma Avolt (rund 50 Euro). Die ist nicht nur in verschiedenen Farben zu haben, sie sieht auch aus wie ein Designobjekt. Der Schwedenhappen kann aber auch was. Er ist ausgestattet mit Ladegerät, Verlängerungsschnur und einem Magneten, um das gute Teil an der Wand oder unter dem Schreibtisch zu befestigen – damit er uns nicht zwischen die Füße kommt. (Anne Feldkamp)

www.arysstore.com

(RONDO, 23.5.2022)