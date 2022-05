Sporteln ist anstrengend genug, da will man sich nicht auch noch Sorgen machen müssen, ob die Frisur hält. Wir haben uns die Haare hochgezwirbelt und sind ins Fitnessstudio gegangen

Laufen

Zopfgummis von Ebelin Foto: Otto Beigelbeck

Weicher kann ein Zopfgummi vermutlich nicht sein. Damit lassen sich auch die widerspenstigsten Haare im Pferdeschwanz verstauen, ohne dass es zwickt. Ein Reserve-Haargummi für alle Fälle lässt sich am Handgelenk tragen. Er hinterlässt dort auch Abdrücke. Fazit: Solide Leistung, aber das Material ermüdet nach einiger Zeit. Und zwar schneller als die Läuferin.

Zopfgummis von Ebelin, bei DM, 9 Stück, 2,95 Euro

3 von 6 Punkten





HIIT

Haargummi Fitness Cardio Foto: Otto Beigelbeck

Diese Variante ist laut Decathlon für das Cardio-Training gedacht. Er soll also wohl auch bei HIITs (intensiven Einheiten) den Zopf im Zaum und aus dem schweißnassen Nacken halten. Das macht er nicht besser und nicht schlechter als die Konkurrenz. Nur löst sich bei genauerem Hinsehen der Gummi gleich nach dem Kauf bereits auf. Fazit: irgendwie unsportlich.

Haargummi Fitness Cardio, bei Decathlon, 6 Stück, 1,99 Euro

1 von 6 Punkten





Krafttraining

Zopfgummis von Look by Bipa Foto: Otto Beigelbeck

Diese klassische Variante kommt, dem Zeitgeist entsprechend, mit Bestandteilen aus Bambus-Viskose und daher zumindest ein wenig nachhaltiger daher. Insgesamt sind diese Zopfgummis so schwierig zu dehnen, dass schon das Binden des Zopfes einem Krafttraining gleicht. Dafür rührt sich dann nichts mehr. Auch nicht, wenn man für Sit-ups auf dem Rücken liegt. Testsieger!

Zopfgummis von Look by Bipa, 8 Stück, 3,99 Euro

5 von 6 Punkten





Aerobic

Zopfspirale von Mibella Beauty & Co Foto: Otto Beigelbeck

Diese Variante ruft bei älteren Generationen eher Assoziationen an Festnetztelefone als an Sport hervor. Die Zopfspirale versprüht auch aufgrund der Farbgebung Retro-Vibes. Sie sitzt lockerer, weshalb die Frisur nach viel Gehüpfe so aussieht, wie wir uns fühlen. Dafür fällt der Pferdeschwanzknick im Haar weniger extrem aus. Fazit: Hauptsache, der Gymnastikanzug passt dazu.

Zopfspirale von Mibella Beauty & Co, bei Interspar, 3 Stück, 3,99 Euro

4 von 6 Punkten

(Franziska Zoidl, RONDO, 18.5.2022)