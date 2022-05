Radiotipps

10.00 MAGAZIN

You’re at Home, Baby! über die Doku This Much I Know to Be True, die von Nick Cave und Warren Ellis handelt. Bis 14.00, FM4

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Roe v. Wade und die Folgen Das Oberste Gericht der USA könnte das Recht auf Abtreibung kippen. Mit Rechtshistorikerin Birgitta Bader-Zaar. Bis 13.55, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama über die islamischen Spuren im Süden Spaniens. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Gestutzte Flügel Das Artensterben in der Vogelwelt. Bis 19.30, Ö1 (Oliver Mark, 10.5.2022)