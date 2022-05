Gerüchten zufolge soll das Spiel in zwei verschiedenen Zeitachsen spielen. Wann es veröffentlicht werden soll, steht noch in den Sternen

GTA V erschien das erste Mal 2013. Foto: Rockstar Games

Seit Jahren fragen sich Fans, wann "Grand Theft Auto 6" erscheinen wird. Im Februar wurde zwar angekündigt, dass endlich an einem Nachfolger zu "GTA V" gearbeitet wird. Bildmaterial bekam man aber nicht zu sehen. Gerüchten zufolge könnte das Spiel immerhin erst 2025 erscheinen. Das hindert die Community allerdings nicht daran, rege über Gerüchte zu diskutieren.

Ein Twitter-Posting hat die Hoffnungen vor wenigen Tagen erneut angefeuert. In diesem schrieb der Musiker und Youtuber KRYPTO9095: "GTA 6 is coming", begleitet von einem Gif, auf dem das Rockstar-Logo zu sehen ist. Laut "Tomsguide" hat dies sofort zu Spekulationen geführt, ob der Musiker in die Produktion des Soundtracks involviert sein oder eine Sprecherrolle übernommen haben könnte. Auch Rockstar Games folgt dem Twitter-Account.

Vertrauenswürdig oder nicht?

Kurz darauf soll laut den Berichterstattern außerdem ein User namens El Nitro 56 in die Diskussion eingestiegen sein, um anzumerken, dass die Leaker "nahe an der Wahrheit" liegen würden. Nähere Details würden in Kürze folgen. Auch ein erster Trailer werde bald erwartet. Das neue Spiel soll demnach in zwei verschiedenen Zeitachsen spielen. Laut "Gamepro" werde derzeit diskutiert, ob die oben genannten Personen an der Produktion von "GTA 6" beteiligt sind.

"Tomsguide" hält entgegen, dass weder KRYPTO9095 noch El Nitro 56 eine Vergangenheit vertrauenswürdiger Informationen über die Serie haben. Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Ankündigungen bewahrheiten werden. (red, 9.5.2022)