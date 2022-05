[Regierungsumbildung] ÖVP von Köstinger-Rücktritt überrascht, Chaos vor Nehammer-Kür am Parteitag

[Kommentar] Nehammer soll sich selbst befreien

[Einserkastl] Was ist mit Sobotka?

[Fall Pilnacek] Streit und Rätsel um Einsicht in Chats für den U-Ausschuss

[Ukraine-Livebericht] Angeblich noch Zivilisten in Asow-Stahlwerk in Mariupol eingekesselt

[Selbsttest] Wie autokratisch sind Sie? Überprüfen Sie es im STANDARD-Test

[Zugentgleisung] Erhebungen nach Zugsunglück im Bezirk Mödling im Gange

[Folgen des Krieges] Zweiter Anlauf für bessere Hilfe für Ukrainer am Dienstag

[Tech] Apple-Mitarbeiter rebellieren gegen Rückkehr des Bürozwangs

[Direkte Demokratie] Sechs von sieben Volksbegehren kamen über die 100.000er-Hürde

[Philippinen] Ferdinand Marcos Junior gewinnt Wahlen auf den Philippinen

[Enthaltsamkeit] Äbtissin Maria Hildegard Brem: "Das andere war mir viel wichtiger"

[Reportage] Kein "Tag des Sieges" für Russland

[Wetter] Nach Auflösung lokaler Nebelfelder in manchen Tälern überwiegt der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich einige Quellwolken und im Süden sowie über den Bergen sind ganz vereinzelt noch Schauer dabei. Es ist nur schwach windig. Frühtemperaturen 5 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 26 Grad.

[Zum Tag] 1967: Das von John Phillips geschriebene und von Scott McKenzie gesungene Lied San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) erscheint bei Ode Records. Es gilt heute als Hymne der Hippie-Bewegung und des im gleichen Jahr stattfindenden Summer of Love.