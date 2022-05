Das Salzburger Marionettentheater zeigt Beethovens Oper auf der großen Reisebühne in der Szene

Die Marionettenheldin kämpft als Fidelio um ihren Ehemann. Foto: Salzburger Marionettentheater

Leonore verkleidet sich als Fidelio, um ihren unschuldig eingekerkerten Ehemann Florestan zu befreien. Die Tochter des Gefängniswärters verliebt sich in den hübschen jungen Mann, der eigentlich eine mutige Heldin ist. Die tapfere Frau im Jungspundgewand hängt in der Salzburger Inszenierung jedoch an Fäden. Denn die mutige Heldin des Stücks ist eine Marionette.

Thomas Reichert hat eine Inszenierung von Ludwig van Beethovens einziger Oper Fidelio speziell für das Salzburger Marionettentheater erarbeitet. Anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten wurde die Fassung beim Beethovenfest in Bonn im September 2019 erstmals gezeigt. Am Freitag findet nun die Österreich-Premiere der Marionettenoper in der Szene Salzburg statt, nachdem sie im Vorjahr wegen des Corona-Lockdowns hatte verschoben werden müssen.

Marionettenspiel in reinster Form



Die besonderen technischen Erfordernisse der Produktion lassen das Marionettentheater erstmals in der Szene gastieren. Denn es braucht besonders viel Platz für die acht Meter breite und vier Meter hohe unverkleidete Reisebühne des Marionettentheaters, auf der die Puppenspieler auch sichtbar sein werden. Reicherts puristische Inszenierung zeigt Marionettenspiel in seiner klarsten Form. Die gesichtslosen Holzpuppen, die extra für das Stück angefertigt wurden, lassen dabei viel Spielraum für die Fantasie der Zuschauer.

"Ein großes Märchen gegen das Versiegen aller Hoffnung – unseres Lebensgrunds. Die bodenständige Geschichte mit ganz einfachen Charakteren macht, dass Beethovens Musik nicht nur schön, gewaltig und aufwühlend ist, sondern sie reißt die Handelnden in eine Mehrschichtigkeit und das Geschehen in eine Forderung an unsere Zukunft", sagt Regisseur Thomas Reichert. Musik, Sprache und Gesang – alle akustischen Zuspielungen kommen bei diesem Stück vom Band.

Online Streaming



In Kooperation mit der ORF-Streamingplattform Myfideliowurde die Produktion auch filmisch aufgezeichnet und ist für Abonnenten online zu sehen. Das gesamte Repertoire des Marionettentheaters wird in den kommenden Jahren auf der Plattform präsentiert werden. "Dies gibt uns die Möglichkeit, die Kunst des Marionettenspiels auch international einem breiten Publikum nahezubringen", sagt der künstlerische Direktor des Theaters, Philippe Brunner. Für die Vorstellungen am Freitag und Samstag gibt es noch Karten. (Stefanie Ruep, 10.5.2022)