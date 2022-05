Moskau Ukraine-Krieg: "Es dient unserer Sicherheit"

Der Tag des Sieges am Roten Platz in Moskau ist das alljährliche Gedenken an das Ende des zweiten Weltkriegs – und gleichzeitig ein Schaulaufen der militärischen Stärke Russlands. Putin nutzte die Feierlichkeiten für eine Rechtfertigung des Ukraine-Krieges. Besucher vor Ort scheinen ihm zu folgen