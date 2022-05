Manchmal ist Laufen dann halt einfach nur leiwand. Und zwar von der allerersten Minute an. Obwohl noch am Tag zuvor nicht nur der innere, sondern auch jeder andere Schweinehund laut "Will nicht! Müde! Faul!" gegrunzbellt hat.

Und die Versuchung, das Falsche zu tun, am Samstag, beim Abholen der Startnummern, kurz tatsächlich da war.

Da wurden nämlich zwischen Rathauspark und Uni die Finishermedaillen gerade aus einem Lieferwagen geholt und auf jene Kleiderständer-Racks gehängt, von denen aus sie tags darauf, also am Sonntag, dann verteilt werden würden. Nach dem Lauf, logischerweise. Aber da die Dinger da so einsam baumelten, überlegte ich …

Aber nur kurz. Ganz kurz.