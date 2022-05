Jaren Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies stoppt Jordan Poole von den Golden State Warriors. Trotzdem gewannen die Warriors. Foto: Reuters/Terada

San Francisco – Die Golden State Warriors stehen vor dem Einzug ins Halbfinale des NBA-Play-offs. Der sechsfache Champion gewann am Montag (Ortszeit) 101:98 gegen die Memphis Grizzlies, die ohne ihren am Knie verletzten Starspieler Ja Morant antreten mussten, und führen in der "best of seven"-Serie mit 3:1. Mit einem weiteren Erfolg können die Warriors am Mittwoch in Memphis ins Finale der Western Conference einziehen.

In Abwesenheit von Golden States Trainer Steve Kerr, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, warf Stephen Curry 18 seiner 32 Punkte im letzten Abschnitt. Die Kalifornier drehten somit einen Rückstand von sieben Zählern in den finalen Minuten noch in einen Sieg.

2:2 unentschieden steht es im Osten zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks. Die Celtics glichen auswärts durch einen 116:108-Sieg beim Titelverteidiger aus und könnten nun zuhause erstmals in der Serie in Führung gehen. Al Horford war mit 30 Punkten bester Werfer der Celtics. (APA; 10.5.2022)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag – Play-off-Viertelfinale (best of seven):

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 108:116

Stand in Serie: 2:2

Western Conference:

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 101:98

Stand in Serie: 3:1