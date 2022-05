Erik Gudbranson pickt an der Scheibe. Foto: Reuters/Miron

Dallas – Die Dallas Stars haben mit Michael Raffl im Playoff der National Hockey League (NHL) gegen die Calgary Flames die zweite Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich am Montagabend in der eigenen Halle mit 1:4 geschlagen geben, womit den Flames der 2:2-Ausgleich in der "Best of seven"-Serie gelang. Raffl erhielt 12:37 Minuten Eiszeit, der Kärntner Stürmer überzeugte mit acht Checks. Das fünfte Duell findet am Mittwoch (Nacht auf Donnerstag MESZ) in Kanada statt.

Die Colorado Avalanche feierten mit einem 5:3 gegen die Nashville Predators den vierten Sieg im vierten Spiel und schafften damit den Sprung in die nächste Runde. Kurz vor dem Aufstieg stehen die Pittsburgh Penguins nach einem 7:2 gegen die New York Rangers, die Mannschaft um Superstar Sidney Crosby liegt nun mit einem Gesamtstand von 3:1 in Führung. Den Florida Panthers gelang mit einem 3:2 nach Verlängerung bei den Washington Capitals unterdessen der 2:2-Ausgleich in der Serie. (APA, 10.5.2022)

NHL-Ergebnisse von Montag – Playoff, 1. Runde (best of seven):

Western Conference:

Dallas Stars (mit Raffl) – Calgary Flames 1:4

Stand 2:2

Nashville Predators – Colorado Avalanche 3:5

Endstand 0:4

Eastern Conference:

Washington Capitals – Florida Panthers 2:3 n.V.

Stand 2:2

Pittsburgh Penguins – New York Rangers 7:2

Stand 3:1