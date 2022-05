In der STANDARD-Videodiskussion debattieren Sozialminister Johannes Rauch, Jurist Heinz Mayer, Digitalisierungsexpertin Gerda Falkner und Demokratieforscherin Sabine Donner. Posten Sie Fragen!

Fast sechs von zehn Österreicherinnen und Österreicher sind davon überzeugt, dass das politische System hierzulande weniger oder gar nicht gut funktioniert. Das zeigt der jüngste Demokratie-Monitor von Sora. Die Pandemie trieb regelmäßig Menschen gegen staatliche Maßnahmen auf die Straße, zahlreiche mutmaßliche Korruptionsaffären wurden publik, gleichzeitig erstarken Autokraten im Ausland.

Zehn Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich laut der Sora-Erhebung einen "starken Führer", die Pandemie habe ihre Ablehnung gegen das demokratische System noch verstärkt. Droht uns also eine immer weitreichendere Abkehr von der Demokratie? Was kann die Politik dagegen tun? Wie können staatliche Institutionen, Medien sowie Politikerinnen und Politiker Vertrauen zurückgewinnen? Und welche Rolle spielen die sogenannten sozialen Medien?

Bei STANDARD-Mitreden diskutieren diese Woche Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch, der Verfassungsjurist Heinz Mayer, die deutsche Demokratieforscherin Sabine Donner von der Bertelsmann-Stiftung und die Politologin und Digitalisierungsexpertin Gerda Falkner von der Universität Wien. Moderieren wird Katharina Mittelstaedt, stellvertretende Ressortleiterin der Innenpolitik und Chronik des STANDARD.

Was interessiert Sie zum Thema? Haben Sie Fragen? Posten Sie hier Ihre Beiträge. Mehrere Fragen von Userinnen und Usern werden während der Diskussion gestellt. Am Sonntag wird die Videodebatte auf derStandard.at veröffentlicht. (red, 20.5.2022)