Ein Foto eines frühen iPhone-Prototyps. Foto: Tony Fadell

Es gibt wohl nur wenige Geräte, die den Alltag der Menschen so sehr verändert haben wie das iPhone. Apple mag zwar nicht der erste Hersteller einer Art Smartphone gewesen sein, Devices mit Touchscreen gab es ebenfalls bereits zuvor. Und doch: Das Gesamtpaket war es, das jener Geräteklasse, die bis heute viel Raum im Alltag der meisten einnimmt, zum Durchbruch verholfen hat.



Alternative Geschichte

Was dabei gerne vergessen wird: Die Geschichte hätte auch komplett anders verlaufen können. Immerhin ist bekannt, dass Apple jahrelang mit unterschiedlichen Teams an verschiedenen Konzepten gearbeitet hat. Wie anders das iPhone hätte werden können, verrät nun einer, der direkt in die Entwicklung involviert war.

Der iPod-Erfinder Tony Fadell hat via Techcrunch Bilder eines bislang unbekannten iPhone-Prototyps veröffentlicht. Dieser stammt aus einer frühen Entwicklungsphase, als das Projekt noch unter dem Namen "iPod Phone" lief, und das zeigt sich deutlich – handelt es sich dabei doch de facto um einen iPod mit Mobiltelefonerweiterung.

Aufbau

Vor allem die Vorderseite erinnert stark an den MP3-Player von Apple. Es gibt also ein Display, unter dem ein Steuerrad angebracht ist, wie es vom iPod her bekannt war. Interessanter ist da schon die Rückseite. Dort ist nämlich eine Kameraöffnung zu sehen, darunter dann eine Zifferntastatur, um Nummern wählen zu können. Die Unterseite sei allerdings drehbar gewesen, damit schnell zwischen Steuerrad und Zifferntastatur gewechselt werden kann, betont Fadell.

Ein Konzept, das sich schlussendlich als Sackgasse herausstellen sollte. Während Apple-Gründer Steve Jobs den Druck auf das Entwicklungsteam immer weiter erhöhte, musste man sich irgendwann eingestehen, dass die Steuerung via "Clickwheel" einfach nicht für das ausreicht, was man mit dem Gerät erreichen wollte.

Neustart

Was folgte, war ein praktisch vollständiger Neustart der Entwicklung. Und zwar mit einem Touchscreen im Zentrum und einem von Mac OS X abgeleiteten Betriebssystem. Genau diese Kombination war es dann auch, die 2007 bei der ersten Präsentation für Furore sorgte.

Dass die Fotos gerade jetzt auftauchen, ist natürlich keine Zufall. Fadell stellt dieser Tage ein neues Buch namens "Build" vor, das mit zahlreichen Geschichten aus der iPod- und iPhone-Entwicklung, aber auch aus seinen späteren Tagen als Gründer des mittlerweile zu Google gehörenden Hardwareherstellers Nest aufwarten kann. (red, 10.5.2022)