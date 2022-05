Stefan Stojacic (zweiter von rechts) war mit Serbien Weltmeister. Nun soll er Österreichs 3x3-Team nach vorne bringen. Foto: AFP/Isakovic

Wien Österreichs 3x3-Nationalteam der Basketballer wird künftig vom ehemaligen serbischen Spitzenspieler Stefan Stojacic betreut. Wie Österreichs Verband am Dienstag mitteilte, übernimmt der 33-Jährige die sportliche Verantwortung über das gesamte österreichische 3x3-Programm. Stojacic wird demnach auch ein Auge auf die männliche U23 haben. In der World Tour könnte der Guard sich womöglich auch selbst noch einbringen.

Stojacic gewann mit Serbien im 3x3 die Weltmeisterschaft (2018) und siegte auch auf der World Tour mit Novi Sad. Vor Olympia in Tokio im Vorjahr bremsten ihn aber Knieprobleme aus. Österreichs Verband nahm daraufhin Kontakt auf. "Es ist eine neue Herausforderung, ein neues großartiges Umfeld", sagte Stojacic in einer Mitteilung. Bei der WM im Juli und der Heim-EM im September in Graz wird er an der Linie stehen.

Auf der am kommenden Wochenende in Japan startenden World Tour könnte es Stojacic selbst noch einmal versuchen. Im Team Wien wäre er spielberechtigt. Die Mannschaft wechselte zuletzt von Graz in die Hauptstadt. (APA, 10.5.2022)