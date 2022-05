Um Songtexte, Länder und andere wissenswerte Fakten geht es in diesem Quiz zum ESC

Der 66. Eurovision Song Contest geht am Samstag bereits ins Finale. Während Österreich dieses bereits zum dritten Mal hintereinander verpasst, steht ein Land im Zentrum der Aufmerksamkeit: die Ukraine. "Dabei wäre der ukrainische Beitrag auch ohne Solidaritätsanrufe ein zu favorisierender Beitrag und würde auch in friedlichen Zeiten vorn landen. Der pointierte Rap, kombiniert mit starker Bassline und ukrainischem Folk, war mitreißend inszeniert", so Marco Schreuder, der für den STANDARD aus Turin berichtet. Aber wissen Sie eigentlich, wann der erste Song Contest stattfand und wie das musikalische Intro heißt? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Was verbinden Sie mit dem ESC? Werden Sie das Finale mitverfolgen? Und welcher ist Ihr liebster ESC-Song? (ugc, 13.5.2022)