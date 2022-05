Auch wenn sich die technischen Möglichkeiten über die Jahre stark verändert haben – war es anfangs lediglich das Radio, gefolgt von etwas mehr Selbstbestimmtheit durch Kassetten, CDs und USB-Sticks –, kann man seit Jahrzehnten Musik hören, während man im Auto von A nach B fährt.

Von welcher Musik lassen Sie sich gern berieseln? Foto: dusanpetkovic Getty Images/iStockphoto

Über die Jahre hinweg haben sich nicht nur die Technologien verändert, sondern auch das Angebot. So kann man nicht nur zwischen unzähligen Radiokanälen hin und her switchen, Spotify und Co bieten neben den klassischen Playlists auch Podcasts und andere Formate an. Musik zu hören ist für viele jedenfalls ein fixer Bestandteil des Fahrerlebnisses. Während es für die einen hauptsächlich um den Unterhaltungsaspekt und die musikalische Begleitung geht und man lauthals zu manchen Songs mitsingen kann, ohne dass einen jemand hört, schätzen andere vor allem den Informationsaspekt. Nachrichtensendungen oder längere Reportagen zu hören gehört für manche zum Autofahren dazu.

Was hören sie am liebsten, wenn Sie im Auto unterwegs sind?

Läuft bei Ihnen vorwiegend Radio – oder hören Sie lieber eigene CDs oder Playlists? Welcher ist Ihr liebster Radiosender? Und lassen Sie sich lieber mit Musik berieseln, oder hören Sie auch gern Nachrichtensendungen? Oder haben Sie während des Autofahrens oder in bestimmten Momenten lieber generell Ruhe? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 12.5.2022)