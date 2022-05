Dazu "Traffic & Continuity"-Manager/in in der gleichen Gehaltsklasse von zumindest 59.456,18 Euro

Der neue Glaswürfel für die vereinte ORF-Information mit mehr als 400 Jobs auf dem Küniglberg, hier noch in Bau. Foto: APA/ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

Wien – Der Job wird die zentrale Schaltstelle für Breaking News in Social Media, Online, Radio und TV im neuen Mega-Newsroom des ORF: Dienstag hat der ORF die Leitung des Newsdesks ausgeschrieben – die mit gut 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die schnellen Nachrichten auf allen ORF-Kanälen sorgen soll.

Newsdesk-Möglichkeiten

Der Job wurde ausgeschrieben als "Leitende/r Redakteur/in größeren Redaktionen (Newsdesk)" mit einem Bruttojahresgehalt von mindestens 59.456,18 inklusive Sonderzahlungen und ORF-Pauschale für unregelmäßige Dienste. ORF-intern kursiert als möglicher Kandidat für den Newsdesk etwa Sebastian Prokop, Infochef bei Ö3 seit 2007, auch Peter Teubenbacher ("ZiB") wird als mögliche Besetzung für den Newsdesk genannt.

Im neuen, nun multimedialen Newsroom des ORF sollen künftig mehr als 400 Menschen zusammenarbeiten, der größte Teil von ihnen Journalistinnen und Journalisten, die bisher getrennt für das Radio, das Fernsehen und Online arbeiteten. Die drei bisherigen Chefredakteure Hannes Aigelsreiter (Radio), Matthias Schrom (TV) und Christian Staudinger (Online) sollen diese gewaltige Redaktion gemeinsam führen.

Noch nicht ausgeschrieben sind die multimedialen Ressortleitungen für Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft und Chronik – da gab es zuletzt noch Abstimmungsbedarf unter den drei Chefredakteuren.

Traffic-Manager für Newsroom



Der ORF hat zugleich die Funktion "Traffic & Continuity"-Manager/in der gleichen Verwendungsgruppe mit zumindest knapp 60.000 Euro im Jahr für die neue multimediale Hauptabteilung ORF-News, angesiedelt in der ORF-Generaldirektion, ausgeschrieben.

Bewerbungsschluss 24. Mai gilt ebenso für die Dienstag veröffentlichte Ausschreibung eines Leiters oder einer Leiterin für Produktion und Programmwirtschaft in derselben Verwendungsgruppe für die Hauptabteilung Chefproducer Fernsehen, wohl die Nachfolge für den gerade bestellten Chefproducer Michael Krön.

Für all diese Jobs gilt laut Ausschreibung: "Bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt der ORF in diesen Tätigkeitsbereichen bis zur Erreichung eines Anteils von 45 Prozent Frauen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Diese Gründe dürfen aber keine diskriminierende Wirkung auf Mitbewerberinnen haben." (fid, 10.5.2022)