"So geht man mit einer Künstlerin nicht um": Vorsitzender Willi Mernyi, zugleich ORF-Publikumsrat, will "natürlich Gespräch mit ORF suchen"

Katharina Stemberger beim "Fest der Freude" – sie irritierten die ORF-Überblendungen ihrer Moderation. Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Wien – Der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees und zugleich ORF-Publikumsrat Willi Mernyi zeigt sich irritiert über ORF-Schnitte bei der Liveübertragung des "Fests der Freude" vom Wiener Heldenplatz am Sonntag. Die Moderationen von Schauspielerin Katharina Stemberger wurden konsequent überblendet – und, wie Mernyi feststellte, selbst sein Dank an sie aus seiner Rede geschnitten.

"So geht man mit einer Künstlerin nicht um"

"So geht man mit einer Künstlerin nicht um", sagt Mernyi auf STANDARD-Anfrage. Der ORF habe ihn nicht informiert, dass Stembergers Moderationen ausgeblendet werden und jeweils die ORF-Moderatorinnen Barbara Rett und Peter Fässlacher sprechen. "Uns wurde gesagt, das ganze Fest der Freude wird übertragen, da gehe ich aus von der Rede bis zur Abmoderation."

Besonders überrascht hat Mernyi, dass der ORF selbst seinen Dank an die "großartige Schauspielerin Katharina Stemberger, die den heutigen Abend moderiert", herausgeschnitten habe.

"Als ORF-Publikumsrat stelle ich mir die Frage, warum der ORF Geld in Inserate investiert, die Katharina Stemberger als Frontfrau der Soko Linz zeigen – und dann schaut man, dass sie nicht vorkommt. Stemberger ist Vorsitzende des Integrationshauses und verlangte mehrfach die Aufnahme von Flüchtlingen aus Lagern in Griechenland.

"Was ist da dem Publikum nicht zumutbar?"

Jeder Satz von Stembergers Moderation sei mit dem Veranstalter abgesprochen, man feiert die Befreiung vom Nationalsozialismus – "was ist da dem ORF-Publikum nicht zumutbar?", rätselt Mernyi im Gespräch mit dem STANDARD.

Stemberger äußerte auf Twitter Verwunderung über die Überblendung: "Versteht jemand den ORF? Sobald ich die Bühne moderierend betrete, werde ich rausgeschnitten ... Zufall?" Diesen Tweet, über den "Heute" zuerst berichtete, hat Stemberger am Montag gelöscht.

Der ORF erklärt die Vorgangsweise so: "Bei der ORF-3-Liveübertragung des 'Fests der Freude' am 8. Mai 2022 führten Barbara Rett und Peter Fässlacher mit Moderationen aus dem Zuschauerbereich das ORF-3-Publikum durch den Abend. Die erprobte dramaturgische Aufbereitung einer mehrstündigen Liveveranstaltung mit TV-Hosts – wie zuletzt beim 'Stand with Ukraine'-Konzert aus dem Ernst-Happel-Stadion – vermag dem TV-Publikum zu Hause auch zwischen den einzelnen Liveprogrammpunkten eine große emotionale Nähe zum Ereignis zu vermitteln." (red, 10.5.2022)