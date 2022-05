In Brüssel stellte Deutschland 1,05 Milliarden Euro für die kommenden Jahre in Aussicht

Ein Flüchtlingslager im Norden Syriens. Foto: imago / Rami Alsayed

Brüssel/Damaskus – Österreich stellt für die Leidtragenden des Syrien-Kriegs insgesamt 15 Millionen Euro für 2022 bereit. Davon stammten 13 Millionen aus dem Auslandskatastrophenfonds und zwei Millionen aus den Mitteln der Austrian Development Agency (ADA), wie die österreichische Vertretung in Brüssel am Dienstag mitteilte. Österreich nahm an der Geberkonferenz für Syrien in der belgischen Hauptstadt auf Botschafterebene teil. Deutschland sagte unterdessen 1,05 Milliarden Euro für die "kommenden Jahre" zu.

Die Konferenz findet zum sechsten Mal statt. Vergangenes Jahr hatten die beteiligten Staaten Hilfen in Höhe von 6,4 Milliarden Dollar zugesagt. Neben Hilfen für Syrien geht es auch um die Unterstützung der Nachbarländer wie die Türkei, den Libanon und Jordanien, die besonders viele syrische Flüchtlinge aufnahmen. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert mittlerweile seit dem Jahr 2011 an.

Gestiegene Preise verschärfen Situation

Vergangene Woche hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bereits mit Blick auf den Ukraine-Krieg bekräftigt: "Trotz eines Kriegs vor der eigenen Haustür vergisst die Europäische Union andere Konflikte nicht." Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, betonte, der russische Angriff auf die Ukraine habe die ohnehin schon katastrophale humanitäre Lage in Syrien und der Region weiter verschärft. Grund seien unter anderem gestiegene Preise für Lebensmittel und Rohstoffe. (APA, 10.5.2022)