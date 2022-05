Entwickelt eine Pflanze, deren Duft die Menschen glücklicher machen soll: Emily Beecham in "Little Joe – Glück ist ein Geschäft", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Coop99 Filmprod. / The Bureau / Essential Films

19.40 REPORTAGE

Re: Doktor Olga in der Taiga – Post und Pillen für Sibirien Es braucht zwei Olgas für ein glückliches Dorf: Ust-Talma in der Taiga ist so ein Dorf. Die eine Olga bringt die Post, Rente und den Klatsch, die andere sorgt für die Gesundheit der Bewohner. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Little Joe – Glück ist ein Geschäft (A/D/GB 2019, Jessica Hausner) Die alleinerziehende Wissenschafterin Alice (Emily Beecham) entwickelt eine neue Pflanze, genannt Little Joe, die glücklich machen soll. Gleichzeitig wächst der Verdacht, dass die Blume möglicherweise auch noch andere Wirkungen entfaltet. Von Jessica Hausner überaus stimmig und mit feiner Ironie in Szene gesetzt. Bis 21.55, Arte

20.15 REPORTAGEN

Dok 1: Ukraine – Leben im Krieg & Krieg im Bild Lisa Gadenstätter trifft Menschen, deren Alltag in der Ukraine Vergangenheit ist, die jeden Tag in den Luftschutzbunker müssen und dennoch versuchen, ein normales Leben zu führen. In der zweiten Dok 1-Reportage um 21.25 Uhr spricht Hanno Settele mit Journalistinnen und Journalisten, die in ihrer Kriegsberichterstattung versuchen, der Wahrheit eine Stimme zu gehen. Bis 22.15, ORF 1

21.55 ENDZEITPARABEL

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, COR/CZ 2013, Bong Joon-ho) Nach einem misslungenen Experiment kreist ein Zug mit den letzten Überlebenden um den von Eis und Schnee überzogenen Erdball. Im Inneren eskaliert ein brutaler Klassenkampf. Vielschichtige Endzeitparabel des Koreaners Bong Joon-ho mit Tilda Swinton. Bis 23.55, Arte

22.00 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Feuerball (Thunderball, GB 1965, Terence Young) Der vierte James-Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Unvergessen: Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Bis 0.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal Die Reportage Serbien – Russlands enge Freunde zeigt, wie der Ukraine-Krieg die Liebe der Serben zu Russland und Präsident Putin weiter verstärkt hat. Danach geht es ab 23.05 Uhr in Der Schlächter von Bosnien um den Prozess gegen General Ratko Mladić, der vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Bis 23.50, ORF 2

22.40 THRILLER

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre zu 130 Minuten Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford. Bis 1.20, Kabel 1

23.55 DOKUMENTATION

Zentralflughafen THF (D/F 2017, Karim Aïnouz) Ein Porträt des Berliner Flughafens Tempelhof, einer Stadt in der Stadt, in der Welten aufeinanderprallen. Bis 1.30, Arte