Nun ist es für zwei weitere Türkisbewegungsministerinnen vorbei. Auf dem ÖVP-Parteitag am Samstag wird man aber den Altaltkanzler noch einmal hören dürfen, er will sich bedanken. Ob sich dort noch wer erinnern wollen wird, was er Parteifreunden 2017 versprach, im Give-away-Büchlein Kurz Notizen?

Sebastian Kurz versprach einen "neuen Stil". Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Hier ein paar Auszüge. Kapitel "Was heißt ‚neuer Stil‘?" – zwei der Antworten: "Menschen durch eigene Ideen überzeugen, nicht durch das Schlechtmachen anderer" oder "In der Sache hart diskutieren, dem Gegenüber aber stets mit Respekt begegnen". Justiz (WKStA) und Bischofskonferenz ("Bitte Vollgas geben") mögen sich erinnern. Kapitel "Die neue Volkspartei – was ist wirklich neu?" – eine der Antworten: "Als Teil einer offenen Bewegung setzt die Volkspartei auf bewährte und neue Kräfte." Letztere wurden offenbar per Chat aus der türkisen Familie geschöpft.

Kapitel "Was sind die Grundprinzipien des Sebastian Kurz?" – Antwort: "Er setzt auf eine solidarische Gesellschaft, wo (sic) jeder Hilfe bekommt, der Hilfe braucht." Die nach Georgien abgeschobenen Mädchen (zwölf und fünf Jahre alt) und ihre Mutter durften das hautnah erfahren.

"Warum Österreich überhaupt Veränderung braucht?" Antwort: "Politik bestand bisher aus Minimalkompromissen, die nichts wirklich verändern." Der erste Maximalkompromiss, die Koalition mit der FPÖ, veränderte Österreich tatsächlich.

Danke dafür. (Renate Graber, 11.5.2022)