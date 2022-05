Als der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz am 1. Jänner 2020 eine Koalition mit den Grünen verkündete, ging möglicherweise ein erleichterter Seufzer durch die Hofburg. Nach dem Ibiza-Video, dem darauffolgenden Misstrauensantrag, dem Ende der türkis-blauen Koalition, der nur wenige Tage dauernden Regierung mit Vizekanzler Hartwig Löger und der Übergangsregierung unter Interims-Kanzlerin Brigitte Bierlein schien es, als könnte auf Bundespräsident Alexander van der Bellen eine gemütlichere, weil stabilerer zweite Hälfte seiner Amtszeit warten.

Heute würde er das wohl als Fehleinschätzung bezeichnen.



Mit Kurz, Schallenberg und Nehammer hatte er gleich drei weitere Kanzler zu vereidigen, und auch die Angelobungen von Ministerinnen und Staatssekretären hielten sich kaum an das Intervall trocknender Tinte. Da war Christine Aschbachers Dissertation, das Gesundheitsministerium wurde in der Pandemie ohnehin zum Ressort mit Ablaufdatum, und die gesammelten Chat-Causen rissen nicht nur Kurz in den Abgrund.

Familienfoto am ersten türkis-grünen Arbeitstag. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Die beiden jüngsten Rücktritte wurden mit Agrarministerin Elisabeth Köstinger und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck am Montag bekannt. Können Sie sich noch an alle anderen Regierungsmitglieder der türkis-grünen Koalition erinnern?

Wir haben sie hier für Sie aufgelistet und nach Regierungspartei eingefärbt. (Parteilose, aber von den jeweiligen Parteien nominierte Mitglieder sind leicht heller dargestellt.) Allerdings stehen sie in zufälliger Anordnung, denn das ist Ihre Aufgabe: Bringen Sie die Regierungsmitglieder in die korrekte Reihenfolge nach dem Datum ihrer erstmaligen Angelobung in dieser Position!

Bei gleichzeitiger Angelobung von zwei oder mehr Personen sortieren Sie sie bitte alphabetisch nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Bedenken Sie, dass manche Mitglieder in verschiedenen Positionen mehrfach vorkommen können.

(mcmt, 10.5.2022)