Für Adeyemi geht es nach Dortmund. Foto: APA/AFP/RONNY HARTMANN

Borussia Dortmund hat Ersatz für seinen abgewanderten Topstar Erling Haaland gefunden. Der BVB gab am Dienstag die Verpflichtung des deutschen Nationalstürmers Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg bekannt, eine Stunde nachdem der Haaland-Transfer offiziell vermeldet worden war.

Adeyemi (20), in München geboren, erhält in Dortmund einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll rund 30 Millionen Euro betragen.

"Karim Adeyemi ist ein hochtalentierter, junger deutscher Nationalspieler, dessen Stärke im Abschluss unserem Offensivspiel genauso gut zu Gesicht stehen wird wie sein extremes Tempo", sagte Dortmunds scheidender Sportdirektor Michael Zorc. "

Durchbruch

Adeyemi spielte beim TSV Forstenried in München, beim FC Bayern und lange in der Jugend der SpVgg Unterhaching, aus der er zur Saison 2018/19 nach Salzburg wechselte. Er spielte zunächst für das Red-Bull-Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga, parallel in der Youth League für Salzburg.

Dort stieg er letztlich in die erste Mannschaft auf, im Jahr 2020 unterschrieb er eine Vertragsverlängerung bis 2024. Der Offensivspieler wurde dreimal österreichischer Double-Gewinner, U21-Europameister und gab im September 2021 sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund erklärt dazu: "Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als Karim zu uns gekommen ist. Er war ein junger, witziger und höflicher Bursche mit enorm viel Talent. Als Spieler hat er sich dann in den vier Jahren bei uns großartig entwickelt und mit uns außergewöhnliche Dinge erlebt. (sid, red, 10.5.2022)