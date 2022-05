Foto: EA

Die bestverkaufte Fußball-Simulation der Welt verliert ihren zugkräftigen Namen: FIFA. Nach längeren Verhandlungen konnten sich die beiden Parteien – Spiele-Hersteller Electronic Arts und der Fußball-Verband FIFA – offensichtlich nicht auf eine Verlängerung der langjährigen Partnerschaft einigen.

Alles beim Alten

In der Erklärung, die Electronic Arts am Dienstag veröffentlichte, heißt es: "Eine neue Ära beginnt im Juli 2023 – nachdem EA SPORTS in diesem Jahr das umfangreichste FIFA aller Zeiten herausbringt". Das diesjährige FIFA wird also offenbar noch einmal als FIFA 23 veröffentlicht.

Nun stellen sich Fans der Fußball-Simulation, die vor allem auch wegen der Lizenzen Jahr für Jahr Verkaufsrekorde bricht, die Frage, welche Auswirkungen diese Entscheidung haben könnte. Die Verantwortlichen versichern aktuell, dass das Spiel, das ab dem nächsten Jahr EA SPORTS FC heißen wird, alle Features und Inhalte beibehalten wird, die man von der Marke kennt – einschließlich neuer und alter exklusiver Partnerschaften.

Zumindest von den europäischen Ligen konnte EA mit ihrer Pressemitteilung schon Zusagen mitschicken. "Wir haben eine hervorragende Partnerschaft mit EA", so Bundesliga-Geschäftsführerin Donata Hopfen. "EA SPORTS ist ein etablierter und wertvoller Teil der Fußballwelt und wir freuen uns auf alles, was als Ergebnis unserer innovativen Partnerschaft kommen wird. Wir freuen uns darauf, die Bundesliga und 2. Bundesliga in EA SPORTS FC zu integrieren."

Richard Masters, Premier League Chief Executive, sagt: "EA SPORTS ist ein langjähriger und geschätzter Partner der Premier League und wir freuen uns darauf unsere Zusammenarbeit in der neuen EA SPORTS FC-Ära fortzuführen." Auch Guy-Laurent Epstein, Director of Marketing UEFA, äußerte sich erfreut über die Zukunft: "Mit dem gemeinsamen Bestreben, Fußballfans auf der ganzen Welt zu begeistern, freuen wir uns auf unsere fortgesetzte Partnerschaft mit EA SPORTS FC, um den Spielern authentische Spielerlebnisse mit den von ihnen geliebten Vereinswettbewerben zu bieten."

Im Sommer 2023, also ein paar Monate vor dem Erscheinen der neuen Marke, will Electronic Arts dann weitere Informationen zu möglichen Veränderungen verraten. Wohl auch, ob Nationalmannschaften im Spiel enthalten sein werden. (aam, 10.5.2022)