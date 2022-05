Lum!x und Pia Maria aus Österreich konnten das Publikum nicht überzeugen Foto: AP / Luca Bruno

Zweifelsohne war der Moment, als das Kalush Orchestra aus der Ukraine die Bühne in der Pala Olimpico betrat, eines das in die Geschichte des Gesangswettbewerbs eingehen wird. 1993 war das letzte Mal, als ein Land mitten in einem blutigen Krieg teilnahm. Damals musste der bosnische Sänger Fazla über ein Flugfeld rennen, sich vor Heckenschützen verstecken und verlor dabei seine Schuhe.

Favorit Ukraine

Dabei wäre der ukrainische Beitrag auch ohne Solidaritätsanrufe ein zu favorisierender Beitrag und würde auch in friedlichen Zeiten vorne landen. Der pointierte Rap kombiniert mit starker Bassline und ukrainischem Folk war mitreißend inszeniert. Der Krieg überhöht freilich die Aussage des Songs über die Liebe einer Mutter. Von den Mitfavoriten konnte sich Norwegen mit lustiger Choreographie und Wolfskostümen ins Finale spaßen.

Als Favorit zog die Ukraine standesgemäß ins Finale ein. Foto: REUTERS / YARA NARDI

Die jüngsten Teilnehmer, die der ORF je zum Song Contest schickte, müssen sich das Finale am Samstag im Fernsehen anschauen. Lum!x (19) und Pia Maria (18) konnten Jurys und Publikum nicht mit "Halo" und Dancefloor überzeugen. Die Serie der gescheiterten Qualifikationen begann 2019. Davor konnte das österreichische Konzept einer internen Auswahl Erfolge verbuchen, doch seither bekam man nicht mehr genug Stimmen aus Europa. Unter den österreichische Song Contest-Fans werden bereits Stimmen laut, die einen öffentlichen Vorentscheid verlangen. Es wird sich noch weisen, ob der ORF unter neuer Leitung neue Wege gehen möchte.

Donnerstag zweites Semifinale

Unter den Qualifizierten finden sich vier Songs, die intern ausgewählt wurden: die Niederlande, Armenien, Griechenland und überraschend die Schweiz. Die weiteren Beiträge, die das Finale am Samstag erreichten, wurden in nationalen TV-Shows gewählt: die Ukraine, Moldau, Island, Litauen, Portugal und Norwegen.

Der lettische Beitrag "Eat Your Salad" ging nur auf TikTok und nicht im Song Contest viral. Auch Albanien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien und Dänemark müssen sich aus Turin verabschieden. Am Donnerstag können sich im zweiten Semifinale weitere zehn Songs fürs Finale qualifizieren. (Marco Schreuder aus Turin, 11.5.2022)