[Ukraine-Livebericht] Ukraine drosselt russischen Gastransit nach Europa wegen Sicherheitsbedenken

[Russland] Das mysteriöse Sterben russischer Oligarchen

[Kommentar der anderen] Waffen alleine werden den Ukraine-Konflikt nicht lösen

[Wissenschaft] Treibhausgas Methan: Die unterschätzte Nummer zwei

[ÖVP] Rache der Kurz-Partie? Wie der überrumpelte Nehammer um Halt kämpft



[Koalition] Wie es nach den Rücktritten weitergeht

[Kolumne: Über die Verhältnisse] Amber Heard und Johnny Depp: Botschaften, die bleiben

[ESC 2022] Österreich scheitert mit Halo beim Eurovision Song Contest im Halbfinale

[Schach] 25 Jahre Kasparow vs. Deep Blue: Game over auf dem Schachbrett

[Web] Musk will nach Übernahme von Twitter Verbannung Trumps aufheben

[Gesundheit] WHO untersucht Zusammenhang zwischen Covid und Hepatitis bei Kindern

[Einserkastl] Danke, neue ÖVP

[Mitreden: Leben mit Kind] Namenswahl beim Kind: Wie haben Sie sich entschieden?

[Wetter] Wolkenfelder in hohen bis mittleren Schichten streifen vor allem den Norden und Osten Österreichs. In Summe kündigt sich aber erneut sehr sonniges Wetter an. Nachmittägliche Quellwolken bleiben selbst in Alpenhauptkammnähe meist recht klein, für Schauer reicht es daher kaum. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus Südost bis West. Frühtemperaturen 6 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 30 Grad.

[Zum Tag] 1981: Das Musical Cats von Andrew Lloyd Webber und Trevor Nunn nach T. S. Eliots Old Possum’s Book of Practical Cats wird mit Elaine Paige im New London Theatre im Londoner West End uraufgeführt.