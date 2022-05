876 Personen befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 78 auf einer Intensivstationen. Acht Verstorbene wurden gemeldet

Knapp unter 6.000 positive Tests wurden am Mittwoch gemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Die Behörden haben für Österreich am Mittwoch 5.991 Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es in Österreich 4.195.691 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (11. Mai, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.279 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben – das sind um acht mehr als gestern – und 4.112.993 wieder genesen. Derzeit befinden sich 876 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 78 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 283

Kärnten: 191

Niederösterreich: 1.521

Oberösterreich: 854

Salzburg: 280

Steiermark: 693

Tirol: 371

Vorarlberg: 169

Wien: 1.629

(red, 11.5.2022)