Circus Fragmente begibt sich auf die Zirkusböden der Vergangenheit, um historischen Fragmenten und Erzählungen des Zirkus in Wien nachzuspüren. Entlang der Route durch den Prater wird an spezifischen Örtlichkeiten verweilt, um in die historischen Lebenswelten von Wiener Artistinnen und Artisten einzutauchen.

Robert Newald begleitete fotografisch die öffentliche Generalprobe der Circus Fragmente, eine Veranstaltung des Circus Kollektiv Kaudawelsch in enger Zusammenarbeit mit dem Kulturverein KAOS und der Zirkusakademie Wien. Vier Vorstellungen sind geplant. Die Premiere ist am Samstag, dem 14. Mai, um 15 Uhr. (12.5.2022)

Foto: Robert Newald

