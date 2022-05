Treffer. Foto: AP/ Franklin

Die Phoenix Suns haben den Weg zum Aufstieg ins Halbfinale der NBA-Play-offs frei gemacht. Das topgereihte Team der Western Conference setzte sich im fünften Duell der Serie gegen die Dallas Mavericks am Dienstag (Ortszeit) deutlich 110:80 durch. Die Suns liegen im "best of seven" nun 3:2 voran. Miami Heat stellte im Osten dank eines 120:85 gegen die Philadelphia 76ers ebenfalls auf 3:2. Die nächsten Spiele finden am Donnerstag wieder in Dallas bzw. Philadelphia statt.

Dallas gestalteten die erste Spielhälfte in Phoenix ausgeglichen (49:46 für Suns), ehe die Hausherren angeführt von Devin Booker (28 Punkte) und Deandre Ayton (20) das dritte Viertel mit 33:14 für sich entschieden. Die "Mavs" um ihren Star Luka Doncic (28 Punkte, 11 Rebounds) konnten nicht mehr kontern. Bei Phoenix war Trainer Monty Williams am Vortag zum Trainer des Jahres gewählt worden. Der Ex-Profi hatte sein Team in der regulären Saison zu einer Bilanz von 64 Siegen und 18 Niederlagen geführt.

Ein deutliche Niederlage gab es auch für die Sixers. Miami hielt von Beginn an das Tempo hoch und hatte in Jimmy Butler (23 Zähler) den besten Werfer. Sieben Heat-Profis kamen auf eine zweistellige Punkteausbeute. Joel Embiid (17 Punkte) und James Harden (14) blieben bei Philadelphia unter ihren Möglichkeiten. (APA, 11.5.2022)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag – Play-off-Viertelfinale (best of seven):

Eastern Conference: Miami Heat – Philadelphia 76ers 120:85 – Stand in Serie: 3:2.

Western Conference: Phoenix Suns – Dallas Mavericks 110:80 – Stand 3:2.