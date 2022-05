Es wird eng für die Oilers. Foto: IMAGO/ZUMA Press

Trotz einer starken Leistung von Eishockey-Star Leon Draisaitl droht den Edmonton Oilers ein frühes Aus in den NHL-Play-offs. Im fünften Erstrunden-Spiel gegen die Los Angeles Kings verloren die Kanadier am Dienstag (Ortszeit) mit 4:5 nach Verlängerung und liegen damit in der Serie 2:3 zurück. Somit könnten die Kings am Donnerstag in heimischer Halle den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Mit einem 5:2-Sieg bei Minnesota Wild stellten die St. Louis Blues ebenfalls auf 3:2, womit auch die Blues am Donnerstag vor eigenem Publikum den Aufstieg ins Viertelfinale schaffen könnten. Großer Held von St. Louis war Wladimir Tarassenko, der im Schlussdrittel mit einem Hattrick von 2:2 auf 5:2 stellte.

In der Eastern Conference brachten sich die Carolina Hurricanes mit einem 5:1-Sieg gegen die Boston Bruins mit 3:2 in Front und könnten ebenso im nächsten Spiel aufsteigen wie die Toronto Maple Leafs. Die "Ahornblätter" besiegten Tampa Bay Lightning mit 4:3, womit auch der Titelverteidiger der vergangenen beiden Jahre am Donnerstag zu Hause in Florida gewinnen muss. (APA, 11.5.2022)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag – Achtelfinale ("best of seven")

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:1;

Stand 3:2,

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 4:3;

Stand 3:2.

Western Conference:

Minnesota Wild – St. Louis Blues 2:5;

Stand 2:3,

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:5 n.V.;

Stand 2:3.