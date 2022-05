Im Streit mit der EU spricht Großbritannien von "leeren Regalen", die Nordirland drohen. Foto: EPA / ANDY RAIN

London – Großbritannien hat EU-Pläne für Änderungen an den Brexit-Sonderregeln für Nordirland brüsk zurückgewiesen. "Die aktuellen EU-Vorschläge gehen nicht angemessen auf die wirklichen Probleme ein, die Nordirland betreffen, und würden uns in einigen Fällen zurückwerfen", sagte Außenministerin Liz Truss britischen Medien zufolge in der Nacht auf Mittwoch.

Gefahr für Frieden und Stabilität

Truss' Ministerium warnte, die Handelsbeziehungen könnten sich verschlechtern und Waren des täglichen Bedarfs aus den Regalen in Nordirland verschwinden. "Die Preise sind gestiegen, der Handel ist stark beeinträchtigt und für die Menschen in Nordirland gelten andere Gesetze und Steuern als für jene auf der anderen Seite der Irischen See", so Truss. Das sei eine Gefahr für Frieden und Stabilität. Die Londoner Regierung fürchtet ein Wiederaufflammen der jahrzehntelangen, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen in Nordirland. Premierminister Boris Johnson hatte die Lage zuvor "sehr schwierig" genannt.

London droht offen mit dem Bruch des sogenannten Nordirland-Protokolls aus dem Brexit-Vertrag mit der EU, das Johnson selbst unterschrieben hatte. Das Protokoll soll Kontrollen an der Grenze zum EU-Mitglied Republik Irland vermeiden und neue Konflikte zwischen Befürwortern und Gegnern einer Vereinigung der beiden Teile Irlands verhindern. Dafür müssen nun aber Waren kontrolliert werden, wenn sie von Großbritannien nach Nordirland gebracht werden. Anhänger der Union fürchten, dass dies zu einer Entfremdung von London führt.

Spannungen zwischen Großbritannien und EU

Truss behauptete, die EU-Vorschläge würden zu mehr Kontrollen, Bürokratie und Hindernissen führen. "Wir haben immer eine Verhandlungslösung bevorzugt, aber werden nicht davor zurückschrecken, Maßnahmen zur Stabilisierung der Situation in Nordirland zu ergreifen, wenn keine Lösungen gefunden werden können", sagte die Außenministerin. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, bekräftigte am Mittwoch, es werde keine Neuverhandlungen geben.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Sefcovic hatten Großbritannien vor einseitigen Schritten gewarnt. Sollte London das Protokoll brechen, droht auch das Scheitern des Brexit-Vertrags – die Folge wäre ein Handelskrieg. Der Streit um das Protokoll gefährdet auch die Bildung einer neuen Regionalregierung in Nordirland nach der Parlamentswahl vergangene Woche. Laut der britischen Regierung soll Sefcovic am Donnerstag erneut mit Außenministerin Truss sprechen. (APA, 11.5.2022)