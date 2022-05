In welchen Lokalen kann man gute Cocktails trinken? Foto: loooby Getty Images/iStockphoto

Ob Piña colada, Margarita oder Caipirinha – diese Klassiker finden sich weltweit auf Getränkekarten von Lokalen und Bars. Je nach persönlichen Geschmacksvorlieben gibt es aber noch eine ganze Bandbreite an anderen beliebten Cocktails. Von eher fruchtigen Mixturen wie Sex on the Beach, Tequila Sunrise oder Erdbeer-Daiquiri über erfrischende, leicht bittere Cocktails wie Mojito oder Cosmopolitan oder cremige Varianten wie Batida Orange oder Swimming Pool – je nach Cocktail ändern sich Zutaten und Geschmack.

Shake it!

Aber nicht nur die Klassiker schmecken – die Auswahl an ausgefalleneren Cocktails oder neuartigen Rezepturen ist groß. Zudem gibt es auch eine Reihe an alkoholfreien Cocktails. Viele Bars kreieren eigene Getränke, oder man versucht sich selbst am Mixen von Cocktails. Dass es bei einem guten Cocktail jedenfalls auf hochwertige Zutaten, das Verhältnis dieser und ein bisschen Übung ankommt, weiß jede und jeder, der sich schon einmal am Mixen versucht hat. Aber wissen Sie eigentlich, was in einen typischen Cocktail so alles hineinkommt? Machen Sie das Quiz!

Welcher ist Ihr liebster Cocktail?

Welche Geschmacksrichtungen mögen Sie, welchen können Sie eher weniger abgewinnen? Wo trinken Sie am liebsten Cocktails? Oder mixen Sie diese selbst? Wie haben Sie im Quiz abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis und Ihre Cocktail-Tipps im Forum! (mawa, 13.5.2022)