Das Kollektiv Mai Ling kritisiert Rassismus im Donaufestival-Reader. Foto: Mai Ling

Zum Abschluss am Sonntag in Krems wurde dem Donaufestival nun ein seit Beginn an kritisierter Text im Reader zum Verhängnis. Das Kollektiv Mai Ling und andere Künstlerinnen und Aktivisten of Color haben in einer Intervention gegen den Beitrag "Paint it black" des deutschen Moderators und Autors Karl Bruckmaier protestiert, der sich in aller Deutlichkeit rassistisch und chauvinistisch mit den Themen Blackfacing bzw. mit der Verwendung des N-Wortes befasst.

In ihrer Kritik auf Facebook zieht das Kollektiv die Leitung des Donaufestivals zur Rechenschaft. Zwei Tage später hat sich heute, Mittwoch, der künstlerische Leiter Thomas Edlinger auf der Webseite des Festivals für den Fauxpas entschuldigt und den Verkaufstopp des Readers veranlasst.

Reader online

Er nimmt dafür die alleinige Verantwortung und schreibt: "Es ist mir auch ein Anliegen klarzustellen, dass ich von mehreren Kolleg*innen des Teams auf die Problematik des Textes vor seiner Veröffentlichung hingewiesen wurde. Diese Veröffentlichung war ausschließlich meine Entscheidung. Es tut mir leid, dass ich damit dem Ruf des Festivals geschadet habe und entschuldige mich hiermit auch beim gesamten Team des donaufestivals".

Der Reader soll weiter – ohne den betreffenden Text – online kostenfrei erhältlich bleiben. (red, 11.5.2022)