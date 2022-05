In dieser Galerie: 2 Bilder Verratene Fußballergattin Coleen Rooney muss sich vor Gericht wehren. Foto: Reuters/SIBLEY Rebekah Vardy wehrt sich gegen Rooney und verdächtigt ihre Agentin. Foto: AP/Chown

Eine Wiese wie ein Trümmerfeld, übersät von Erdhaufen. Wie wird man einen Maulwurf los? Saure Milch in die Gänge schütten. Einen Käfig aufstellen. Jedenfalls alle Häufchen einebnen.

So hat sich Coleen Rooney das auch vorgestellt. Das britische Boulevardblatt The Sun veröffentlichte jahrelang Brocken aus ihrem Privatleben mit Göttergatte Wayne, einst Fußballkapitän Englands. Coleen sei etwa nach Mexiko geflogen, um sich nach vier Söhnen einer Geschlechterselektion zu unterziehen. Die 36-Jährige hegte einen Verdacht: In ihrem Umfeld gibt es einen Maulwurf, vermutlich wühlt er auf Instagram.

Falle zugeschnappt

Coleen stellte eine Falle. Auf ihrem privaten Kanal sperrte sie alle Kontakte – mit einer Ausnahme. Sie postete erfundene Geschichten, die landeten weiterhin in der Sun. Der verbliebene unversperrte Account gehörte Rebekah Vardy, Ehefrau des englischen Ex-Teamstürmers Jamie Vardy.

Im Oktober 2019 veröffentlichte Coleen Rooney die Vorwürfe. Zweieinhalb Jahre lang soll Ex-Freundin Rebekah vergeblich versucht haben, den Fall außergerichtlich zu klären. Weil Coleen die Anschuldigungen nicht zurücknahm, klagte sie wegen Verleumdung. Vardys Anwälte betonten die Unschuld ihrer Mandantin. Unter Maulwurfsverdacht steht inzwischen Vardys Agentin, deren Handy unter mysteriösen Umständen in der Nordsee versank. Die Agentin nimmt wegen einer Erkrankung nicht an dem Prozess teil.

In England firmiert die kriminell unterhaltsame Causa als "Wagatha Christie". Als Spielerfrau war Rooney Anführerin der "Wags" ("wives and girlfriends"), die im Boulevard zum Teil für mehr Schlagzeilen als ihre Ballesterer sorgten.

Jugendliebe

Coleen Rooney wurde in Liverpool als Tochter einer Reinigungskraft und eines Boxtrainers geboren. Sie schrieb als Celebrity-Reporterin für Modemagazine, bekam später eine eigene TV-Sendung und verfasste Bücher. Mit Wayne ist sie seit Schulzeiten liiert. Der Ex-Kicker galt nach Alkoholexzessen und Affären als Enfant terrible. Coleen hatte das Image einer treuen Ehefrau, die Englands Rekordtorschützen alle Fehler verzieh.

Am Royal Court in London sind zur Freude der Presse, die sich kaum noch von der Causa Boris Becker erholt hat, mehrere Verhandlungstage anberaumt. Der Prozess soll den Frauen hunderttausende Pfund Anwaltskosten beschert haben. Coleen Rooney erschien zum Auftakt ohne saure Milch. (Lukas Zahrer, 11.5.2022)